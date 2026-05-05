Candidata colombiana dice que Noboa bajó aranceles como muestra de buena voluntad

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Bogotá, 4 may (EFE).- La candidata presidencial colombiana Paloma Valencia, del partido derechista Centro Democrático, aseguró este lunes que conversó por teléfono con el mandatario ecuatoriano, Daniel Noboa, quien le dijo que reducirá al 75 % los aranceles a productos colombianos como muestra de buena voluntad con el próximo Gobierno.

«El presidente Noboa tomó la decisión de bajar los aranceles de 100 % a 75 % como muestra de su buena voluntad para trabajar con el próximo gobierno», expresó en X la senadora Valencia, quien figura en tercer lugar en las encuestas de intención de voto para las elecciones del 31 de mayo en las que será elegido el sucesor del presidente Gustavo Petro.

El Gobierno de Ecuador anunció este lunes que reducirá al 75 % los aranceles a productos colombianos, apenas cuatro días después de que entrara en vigor la tasa del 100 % impuesta por Noboa al considerar que Petro no combate con contundencia el narcotráfico en la frontera.

La medida, que entrará en vigor el próximo 1 de junio, responde a la «apertura» del Gobierno de Ecuador de «avanzar en mecanismos de cooperación bilateral en materia de seguridad» para promover «una mayor articulación entre ambos países» y fortalecer «el desarrollo de la zona fronteriza», según Quito.

Las tensiones entre los dos países se han intensificado en los últimos meses por los cruces de acusaciones entre ambos presidentes sobre el manejo del narcotráfico y la seguridad en la frontera común de 586 kilómetros.

En ese sentido, Valencia aseguró que con la guerra comercial se ha causado un daño «terrible» al suroeste de Colombia.

«Es una muestra más de la incapacidad de Petro de resolver el asunto, muestra que siempre le ha importado más favorecer a los criminales que cooperar con mandatarios vecinos para combatirlos. Solucionar problemas para beneficiar a nuestra gente: así será nuestro gobierno», dijo la senadora.

Tensión creciente

El Gobierno de Ecuador anunció en febrero la imposición de un arancel inicial del 30 % a varios productos colombianos, medida que fue ampliándose de forma escalonada hasta alcanzar el 100 % para un amplio grupo de bienes a partir del 1 de mayo.

Ecuador justificó la medida en la necesidad de proteger su producción nacional y en cuestionamientos a la cooperación de Colombia para cuidar la zona limítrofe en la que proliferan distintos grupos de las disidencias de las FARC y bandas de narcotraficantes.

Colombia ha manifestado su rechazo a estas medidas por considerarlas contrarias a los acuerdos comerciales vigentes en la Comunidad Andina y evaluado acciones diplomáticas y comerciales, incluida la posibilidad de acudir a mecanismos de solución de controversias y reforzar controles a importaciones, y aunque inicialmente respondió con aranceles, no los ha elevado al 100 %. EFE

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