Candidato de derecha y uno de los favoritos anuncia «cambio radical» para Bolivia

afp_tickers

2 minutos

El candidato de derecha para las elecciones presidenciales del 17 de agosto en Bolivia, y uno de los favoritos, Jorge Quiroga, anunció este jueves un «cambio radical» para el país para poner fin a 20 años de gobiernos de izquierda.

El que fue presidente de Bolivia entre 2001 y 2002 aseguró que impulsará «un cambio sísmico en Bolivia, el fin de un ciclo nefasto de lo que ha sido el Movimiento Al Socialismo», el partido en el poder.

Quiroga, 65 años, figura en segundo lugar en las encuestas de intención de voto detrás del empresario de centroderecha Samuel Doria Medina. Los candidatos de izquierda, el presidente del Senado Andrónico Rodríguez y el exministro de Gobierno (Interior), Eduardo del Castillo, se encuentran muy rezagados.

Durante una caminata en La Paz, acompañado por varias decenas de sus seguidores, Quiroga insistió a la AFP en que tras los comicios habrá «un cambio radical (para) recuperar los 20 años perdidos», en referencia a los gobiernos de Evo Morales (2006-2019) y de Luis Arce, en el poder desde 2020.

Consultado sobre si sus propuestas implicarían medidas de «shock» que podrían generar conflictos sociales, respondió que Bolivia ya vive una situación crítica por la crisis económica.

En julio, Bolivia registró una inflación interanual de 25,8%, la más alta desde 2008. A esto se añade una persistente escasez de combustibles, alimentos y dólares que han exacerbado el malestar ciudadano.

Ingeniero de profesión, Quiroga era vicepresidente cuando asumió la presidencia de Bolivia en 2001 en reemplazo de Hugo Banzer, quien enfermó de cáncer y renunció. Fue sucedido por por el empresario de derecha Gonzalo Sánchez de Lozada tras las elecciones de 2002.

Quiroga adelantó que promoverá un «cambio de todas las leyes» con el fin de atraer inversión extranjera y firmar acuerdos de libre comercio con todas las naciones, aunque expresó dudas respecto a Estados Unidos debido a las políticas arancelarias del presidente Donald Trump.

En lo político llamó a «dejar de estar sumisamente alineados a las tres tiranías trogloditas totalitarias regionales de Venezuela, Cuba y Nicaragua».

Morales y Arce han sido estrechos aliados de los gobiernos de Caracas, La Habana y Managua.

jac/sf/nn