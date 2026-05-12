Candidato presidencial de ultraderecha tacha de ignorante a una periodista colombiana

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Bogotá, 12 may (EFE).- Una periodista colombiana fue objeto en las últimas horas de descalificaciones por parte del candidato presidencial de ultraderecha Abelardo de la Espriella, quien la tachó de ignorante durante una entrevista realizada este martes a menos de 20 días de las elecciones del próximo 31 de mayo.

De la Espriella, que ocupa el segundo lugar en las encuestas de intención de voto para las elecciones, llamó este martes ignorante a la periodista María Lucía Fernández, presentadora de Noticias Caracol, tras una pregunta sobre las diferencias entre la ética y el derecho.

«La pregunta viene con su veneno, tú no lo entiendes porque no has estudiado derecho ni filosofía del derecho», respondió De la Espriella, quien después agregó: «La ignorancia es atrevida y perdóname, porque si hubieses investigado sabrías que una cosa es la ética y otra es el derecho».

Por otra parte, De la Espriella participó el lunes en el programa de radio independiente ‘Piso 8’, en la que comentó una foto suya y supuestamente se jactó, entre risas, del tamaño de su pene: «me he ganado un voto bien bacano (bueno) del electorado femenino».

En el programa, que se transmite en video por plataformas digitales, el candidato le pidió a la periodista Laura Rodríguez, la única mujer que lo entrevistaba junto a otros tres hombres, que hiciera zoom en sus pantalones: «¿Qué ves aquí, cariño? Ven, acércalo, hazle zoom».

Críticas de otras candidatas

La candidata presidencial del Centro Democrático, Paloma Valencia, quien ocupa el tercer puesto de intención de voto, reaccionó a las declaraciones de De la Espriella y señaló: «las mujeres periodistas no tienen por qué aguantar bromas sexuales, insinuaciones ofensivas ni ataques personales por atreverse a preguntar».

«Entiendo la indignación que esto produce e invito a que todos elevemos el nivel del debate público. Quien se equivoca en el trato debería reconocerlo y disculparse», agregó la candidata de derechas.

La exalcaldesa de Bogotá Claudia López, aspirante presidencial del movimiento de centro Imparables, tachó a De la Espriella de «ignorante y arrogante» y de «defensor de la mafia».

El aspirante ultraderechista está «acostumbrado a la adulación, a que nadie lo cuestione, a que por la plata baile el perro. Malú (como se conoce a la periodista de Caracol), la ciudadanía, y el periodismo independiente no se van a rendir ante el therian de papel ni ante nadie», afirmó López, en referencia a que el candidato se autodenomina ‘El Tigre’.

Entre tanto, el candidato vicepresidencial Juan Daniel Oviedo, compañero de fórmula de Valencia, manifestó: «Decir que ganó el voto femenino ‘por lo grande que lo tiene’ habla únicamente de su pequeñez». EFE

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