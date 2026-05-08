Candidato ultraderechista López Aliaga desconocerá elección de Fujimori o Sánchez en Perú

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Lima, 8 may (EFE).- El candidato ultraderechista Rafael López Aliaga anunció este viernes que desconocerá los resultados de las elecciones presidenciales en Perú, ya sean ganadas por la derechista Keiko Fujimori o el izquierdista Roberto Sánchez, si el jurado electoral no acepta su exigencia de revisar todo el proceso, por considerar que es víctima de un fraude.

«La segunda vuelta no puede proclamar lo que es un delito contra la voluntad popular, vamos a ir hasta las últimas consecuencias; si es necesario movilizar al pueblo lo haremos», aseguró López Aliaga en una reunión con la prensa extranjera acreditada en Perú.

El candidato, quien mantiene una cerrada pugna por alcanzar la segunda vuelta presidencial, en la que es aventajado por poco más de 20.000 votos por Sánchez, remarcó que entre sus medidas estará pedir al Tribunal Constitucional que declare «nulo en parte o todo el proceso» y acudir ante organismos internacionales, que no precisó.

También dijo que convocará «al pueblo» y recordó que en su país ya «hubo un antecedente, que fue la Marcha de los Cuatro Suyos, que logró tumbarse a una gobierno inconstitucional, ilegítimo», en referencia al de Alberto Fujimori (1990-2000), el padre de Keiko Fujimori.

Aunque sostuvo que se está «entrando a un régimen de dictadura, de un grupo de gente ideologizada de izquierda», remarcó que no puede ser «tan irresponsable de dejar al Perú sin senadores ni diputados» por lo que anunció que los legisladores electos por su partido, Renovación Popular, asumirán sus funciones, aunque él no piensa hacerlo.

López Aliaga, que ha denunciado un fraude sin presentar pruebas contundentes desde el mismo día de las elecciones generales del pasado 12 de abril, reiteró su pedido de que se anule la votación en las mesas de la serie 900, usada principalmente en zonas muy remotas del país, donde él tiene una votación residual, pues su voto se concentra principalmente en Lima.

«Se está consumando un golpe de Estado en Perú (…) nos están imponiendo una segunda vuelta con dos personas que no son legitimas, no hay una transparencia en el proceso», sostuvo.

Rechazo a pedidos de golpe de Estado

A pesar de su posición, López Aliaga rechazó las propuestas públicas que hacen sectores ultraconservadores para que en su país se ejecute un «golpe de Estado cívico-militar» y enfatizó que «lo último» que quiere «sería romper el orden constitucional». «Ya lo han roto, pero nosotros no vamos a seguir en la misma lógica», enfatizó.

Reiteró, sin embargo, que si el jurado electoral «proclama espúreamente, con todos los elementos de convicción, a dos personas que no representan la voluntad popular, las protestas van a empezar inmediatamente».

Consideró, empero, que «todavía hay tiempo» para que el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) «pueda tomar en consideración» los pedidos de su partido y dijo que aún quedan por contar 1.200 mesas electorales de Lima, la ciudad donde suma su mayor apoyo.

Durante la rueda de prensa, el abogado Wilmer Medina ratificó la posición de que las mesas de la serie 900 fueron creadas únicamente para la elección de autoridades municipales en centros poblados y que ahora se han usado para una «sistemática y masiva suplantación de votos en esas actas».

Al ser preguntado por algunas de las mesas que mencionó en una zona remota de la Amazonía del país, en las que el ganador fue el derechista César Acuña, el abogado aceptó que «no todas las mesas favorecen a Sánchez» y dijo que, por ese motivo, quieren contrastar sus «evidencias» con la información de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE).

Cuando se ha contado el 98,98 % del escrutinio, Fujimori es la más votada, con el 17,16 %; seguida por Sánchez, con el 12,02 %, y López Aliaga, con el 11,90 %, con 20.404 votos más en el segundo lugar más para el candidato izquierdista. EFE

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