Capturan a una mujer armada en un acto de candidata presidencial de la derecha colombiana

Bogotá, 26 feb (EFE).- Una mujer que portaba un arma de fuego fue capturada este jueves por las autoridades colombianas durante un acto de campaña de la candidata presidencial del partido opositor de derecha Centro Democrático, la senadora Paloma Valencia, realizado en el municipio de Honda, en el departamento del Tolima (centro).

«El partido Centro Democratico y la campaña de Paloma Valencia Presidente expresan su preocupación por la presencia de una mujer armada durante un acto político en el que la candidata estaba acompañada del expresidente Álvaro Uribe Vélez», señaló el partido en un comunicado.

La mujer fue detenida por la Policía Nacional, cuya «oportuna reacción» fue destacada por el partido uribista.

Paloma Valencia es la candidata del Centro Democrático en ‘La gran consulta por Colombia’, una especie de primaria de la derecha que se celebrará el 8 de marzo, el mismo día de las elecciones legislativas, para escoger al aspirante que representará a ese sector en la primera vuelta de las elecciones presidenciales, el 31 de mayo.

Según la más reciente encuesta de la firma Invamer, Valencia lidera ampliamente esa consulta con el 41,6 % de intención de voto, seguida por Juan Manuel Galán (12,2 %); Juan Daniel Oviedo y Vicky Dávila (10,4 % cada uno); Juan Carlos Pinzón (8,4 %); Enrique Peñalosa (6,2 %); Aníbal Gaviria (4,8 %); Mauricio Cárdenas (3,6 %) y David Luna (2,4 %).

El Centro Democrático solicitó a las autoridades efectuar «de manera inmediata una investigación rigurosa» que permita esclarecer los motivos por los cuales la persona armada se encontraba en el lugar y exigió al Gobierno del presidente Gustavo Petro plenas garantías para el ejercicio democrático y electoral.

El 7 de junio del año pasado el senador Miguel Uribe Turbay, también del Centro Democrático, fue herido a tiros en la cabeza durante un acto de campaña en Bogotá, atentado que le costó la vida dos meses después, el 11 de agosto de 2025.

Uribe Turbay era una de las principales cartas del Centro Democrático para las elecciones presidenciales de este año, en las que la derecha busca recuperar el poder tras el primer gobierno de izquierda del país.

Por ese magnicidio han sido detenidas nueve personas, entre ellas el menor de edad que disparó contra el político, sancionado el 27 de agosto con siete años de privación de la libertad por homicidio en grado de tentativa y porte ilegal de armas de fuego.

La Policía señaló en diciembre pasado que su principal hipótesis es que el crimen fue ordenado por la Segunda Marquetalia, una disidencia de las antiguas FARC liderada por alias Iván Márquez. EFE

