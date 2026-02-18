Carín León espera que su gira en EEUU sea «aliento» para mexicanos ante lo «feo que pasa»

Pedro Pablo Cortés

Miami (EE.UU.), 17 feb (EFE).- Carín León, ícono del género regional de México, confió este martes en que su gira por Estados Unidos, ‘De Sonora para el mundo’, sea una «voz de aliento» para la comunidad mexicana ante lo «feo que está pasando» en migración, como la separación de familias.

«Creo que lo que más puedo es seguir apoyando, seguir sirviendo como voz de aliento y seguir haciendo música para toda nuestra raza que la está pasando mal», declaró el artista en una entrevista con EFE en Miami.

El intérprete, quien acaba de ganar por segundo año consecutivo el Grammy al mejor álbum de música mexicana, comienza el 20 de mayo en Hidalgo, ciudad de Texas fronteriza con México, una gira que incluye casi 40 fechas en Estados Unidos y una en Toronto, en Canadá.

Cuestionado sobre qué siente de que sus conciertos, en su mayoría en Texas, California y Las Vegas, sean un punto de encuentro de la comunidad mexicana ante la situación migratoria actual en Estados Unidos, el artista expresó que él busca que sus conciertos ayuden a «pasar los tragos amargos» e inspirar a las personas a superarse.

«Que mi música sirva como ejemplo de superación y pensar que todo se puede, y darle la vuelta, y tener algo dulce dentro de todo esto tan feo que está pasando», declaró.

El cantante, originario del estado fronterizo de Sonora, expresó que es «difícil no empatizar» al ver «todas estas separaciones de familias o ver todos estos clips de niños que los separan de sus familias» y de «modos un poco fuertes».

Un mexicano que triunfa en el corazón del country

La gira del mexicano llega tras el éxito de su disco ‘Palabra de To’s (Seca)’, con el que ganó el Grammy, además de incursionar con éxito en el country, con lo que ha conquistado al público angloestadounidense más allá de los mexicanos y latinos.

El intérprete se convirtió en junio pasado en el primer artista latino con su propio listado de canciones en el Spotify House del CMA Fest, festival de country en Nashville, Tenneessee, en el sur de Estados Unidos, donde también debutó en 2024 en el Grand Ole Opry, principal escenario del género.

Además, lanzó el dueto ‘She Hurts Like Tequila’ con Cody Jonhson, ícono del country, y ahora prepara un álbum de este género por completo en inglés para finales de este año o principios del próximo.

«Es un disco que hemos venido trabajando ya alrededor de dos años, en donde se han venido grabando, saliendo, puliendo canciones. Esperemos poder lanzarlo, se nos ha ido retrasando, íbamos a lanzarlo el año pasado, como a mediados», explicó el intérprete, cuyo nombre real es Óscar Armando Díaz de León.

La razón por la que ha retrasado el lanzamiento es por el éxito de ‘Palabra de To’s (Seca)’ y por el próximo estreno de ‘Boca Chueca Vol. 2’.

Fuera de la caja del regional mexicano

Pero, a quienes vayan a sus conciertos, promete que su incursión en el country «agrega mucha música nueva, muchos estilos, muchas cosas diferentes», lo que «le aporta muchísima frescura al show».

Pese a ser un exponente del regional mexicano, Carín León defiende su versatilidad, pues ha cantado géneros como rock y R&B, y ha hecho duetos con artistas tan diversos como Kanny García, Maluma, Bon Jovi y Carlos Santana.

«El regional mexicano, yo tengo como que, no un problema, sino que el cierto rollo (asunto) de los géneros me suena a mí como a cuadro, me suena a regla, a límite. Entonces, para mí, no sé a qué le podamos llamar el regional mexicano, no sé qué quepa», indicó.

La gira ‘De Sonora para el mundo’ también incluye más de 10 fechas en Las Vegas, donde será el primer artista latino en presentarse en The Sphere. EFE

