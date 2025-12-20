Carla Bruni anuncia que ha concluido su tratamiento contra el cáncer de mama

2 minutos

París, 20 dic (EFE).- La cantante Carla Bruni, esposa del expresidente francés Nicolas Sarkozy, anunció este sábado que ha terminado el tratamiento que seguía contra el cáncer de mama del que fue diagnosticada en 2019.

A través de su cuenta de Instagram, la intérprete y modelo francesa de 57 años precisó que en esta jornada puso punto y final a cinco años de hormonoterapia, uno de los métodos que tuvo que utilizar junto a la cirugía y la radioterapia.

«A pesar de sus efectos secundarios bastante agresivos, estoy agradecida a la ciencia por haber inventado la hormonoterapia: protege eficazmente contra las recaídas, que son frecuentes en los años posteriores al diagnóstico», indicó Bruni en un mensaje que acompañó con una foto de ella tumbada, sonriente y con una caja de los medicamentos sobre los ojos.

Aprovechó la noticia para enviar un mensaje de apoyo «a todas las mujeres que se encuentran en la misma situación», para que se mantengan fuertes», porque aunque la hormonoterapia «es un tratamiento bastante duro» su eficacia «puede salvarles la vida».

«Quiero decir una vez más a todas las mujeres que lean esta publicación que no duden en hacerse las pruebas de detección cada año, si es posible», añadió, y dio las gracias al equipo médico que la atendió en este tiempo.

La buena noticia de salud contrasta con el tormentoso capítulo que viven Bruni y su marido en lo judicial, ya que el exmandatario tiene varias causas e investigaciones abiertas.

Esta misma semana la Fiscalía de París solicitó enviar a juicio a ambos, entre otras personas, por haber sometido presuntamente a presiones a un testigo clave del caso de la financiación libia de la campaña electoral de 2007 de Sarkozy, una trama por el que el ex jefe de Estado ya fue condenado en septiembre a cinco años de cárcel, una sentencia sujeta a apelación. EFE

