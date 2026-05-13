Carlos III presenta el plan legislativo de Starmer en plena crisis sobre su liderazgo

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Londres, 13 may (EFE).- El rey británico Carlos III expuso este miércoles ante el Parlamento las prioridades legislativas del Gobierno de Keir Starmer para el próximo ejercicio parlamentario, en plena crisis sobre el futuro del líder laborista, presionado para dimitir tras los malos resultados en las elecciones locales y regionales del pasado jueves.

En una tradicional ceremonia llena de pompa, el rey leyó un discurso preparado por el Ejecutivo, en el que detalló los proyectos de ley que se tramitarán este año, entre ellos para combatir el antisemitismo y estrechar la relación comercial con la Unión Europea.

Después de la intervención del monarca la Cámara de los Comunes iniciará el debate sobre el Discurso del Rey. El Partido Nacional Escocés (SNP) ya ha anunciado que, mediante una enmienda al texto, presentará una moción de censura contra Keir Starmer para forzar una votación sobre su liderazgo. EFE

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