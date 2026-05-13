Carlos III presenta el plan legislativo de Starmer en plena crisis sobre su liderazgo

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Londres, 13 may (EFE).- El rey británico Carlos III expuso este miércoles ante el Parlamento las prioridades legislativas del Gobierno de Keir Starmer para el próximo ejercicio parlamentario, en plena crisis sobre el futuro del líder laborista, presionado para dimitir tras los malos resultados en las elecciones locales y regionales del pasado jueves.

En una tradicional ceremonia llena de pompa, el rey leyó un discurso preparado por el Ejecutivo, en el que detalló los proyectos de ley que se tramitarán este año, entre ellos para combatir el antisemitismo y estrechar la relación comercial con la Unión Europea.

Después de la intervención del monarca la Cámara de los Comunes iniciará el debate sobre el Discurso del Rey. El Partido Nacional Escocés (SNP) ya ha anunciado que, mediante una enmienda al texto, presentará una moción de censura contra Keir Starmer para forzar una votación sobre su liderazgo.

En el paquete de unos 35 proyectos de ley figura la posible nacionalización de la siderúrgica British Steel, la creación de un fondo soberano de inversión en infraestructuras y la introducción de un carné de identidad digital, así como medidas para acelerar la expansión de la energía nuclear.

Se prevé asimismo un nuevo marco para permitir al Reino Unido alinear ciertas normas con el mercado único europeo en áreas como los estándares alimentarios, dentro de la iniciativa del Gobierno laborista de acercar el país a la UE tras el Brexit.

La ceremonia del Discurso del Rey comenzó, como marca el protocolo, con el registro simbólico de los sótanos de Westminster por los Yeoman of the Guard, el cuerpo de guardia del monarca, en recuerdo de la Conspiración de la Pólvora de 1605, cuando un grupo de católicos intentó hacer estallar el Parlamento para asesinar al rey Jacobo I.

Carlos III llegó desde el palacio de Buckingham en procesión oficial escoltada por unidades militares y caballería, vestido con la Túnica de Estado, para posteriormente colocarse la Corona Imperial antes de su alocución en la Cámara de los Lores (no electa).

El alto funcionario parlamentario conocido como Black Rod fue enviado a la Cámara de los Comunes (electa) para convocar a los diputados, encontrando la puerta cerrada como es tradición en señal de la independencia del Parlamento frente a la Corona.

Finalmente, los diputados acudieron a los Lores para escuchar el discurso, antes de iniciar el debate parlamentario sobre el programa legislativo del Gobierno.

El evento se produjo este año en medio de una crisis política en el Reino Unido, después de que varios miembros del Ejecutivo -aunque no ministros- dimitieran el martes y alrededor de 80 diputados laboristas pidieran la salida de Starmer, si bien no pudieron activar un desafío formal al liderazgo por la falta de un candidato de consenso para sustituirle.

Posteriormente, alrededor de un centenar de parlamentarios expresó su apoyo al primer ministro en un intento de estabilizar la situación interna.

Además, este miércoles once sindicatos vinculados al laborismo pidieron a Starmer que se establezca un calendario para la búsqueda de un sucesor.

Aunque en la jornada de hoy no se prevén movimientos significativos, se espera que en los próximos días se definan las posiciones dentro del Partido Laborista para aclarar el futuro del primer ministro. EFE

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