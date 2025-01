Carlos Mata: los jóvenes venezolanos están preparados para el cambio

2 minutos

Madrid, 1 ene (EFE) .- El actor y cantante venezolano Carlos Mata cree que los jóvenes de su país, tanto los que están fuera como los que se han quedado resistiendo, están preparados para un cambio político que, a su juicio, no debería darse «radicalmente», pasando de un extremo al otro, sino buscando el término medio, una alternativa que «realmente sea democrática».

«Lo que pasa es que no puedes cortar radicalmente y poner un gobierno de ultraderecha, porque eso es lo que pasa cuando la izquierda se va al extremo, que la única manera de contrarrestarla es la extrema derecha; y lo mismo pasa al revés, si hay un gobierno de derechas tu tienes que buscar una izquierda muy dura para poder contrarrestar hasta conseguir un equilibrio», argumenta Mata en una entrevista con EFE en Madrid.

«Nos la pasamos en esto -prosigue – y yo creo que debe haber una solución que tenga lo bueno de las dos corrientes, del capitalismo y de lo social; y eso es cuestión de tiempo, de que tenemos que despertar».

Sin querer profundizar, el actor y cantante, que lleva 12 años fuera de su país y reside actualmente en España, asegura que la situación de Venezuela «está clara» y que «México va por el mismo camino, y no hablemos de Nicaragua; Cuba ya tiene 70 años en eso».

«La gente sigue creyendo en un modelo que ya no. Pero es que no se trata de derecha o de izquierda. Yo fui de izquierda, era lógico que fuera de izquierda desde una línea moderada, no de un comunismo estalinista, eso no tiene sentido», afirma.

E insiste en que, bajo su punto de vista, no hay diferencia entre la extrema derecha y la extrema izquierda, «en el fondo son los mismos dos demonios de distinto color. Hoy en día eso ya no tiene sentido».

Mata cree que tiene que llegar una nueva generación y que existe en el país un «potencial tremendo»: «Las cosas cambiarán cuando salga una alternativa que realmente sea democrática, honrada, con vocación de servicio. Yo no conozco a un solo político que la tenga hoy en día. Eso tiene que nacer de las nuevas generaciones».

«No lo podemos negar, los políticos de hoy en día, no todos por supuesto, de la tendencia que les dé la gana, lo que quieren es resolver su vida», señala, y se pregunta: ¿se está convirtiendo la política a nivel mundial en un club psicopático donde no hay empatía realmente con el pueblo?. Eso es lo que me da a mi la impresión hasta que se me demuestre lo contrario. Y estoy abierto a ello. EFE

ajs/rf

(foto) (vídeo)