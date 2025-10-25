Carnaval de Los Agüizotes: Tradición y terror en Nicaragua

Masaya (Nicaragua), 24 oct (EFE).- La ciudad nicaragüense de Masaya celebró este viernes su tradicional carnaval de Los Agüizotes, una noche de terror y cultura popular donde fantasmas, viudas, diablos y criaturas míticas recorrieron sus calles al ritmo de filarmónicas, mezclando leyendas locales con personajes modernos como el payaso de IT, en una fiesta que refleja identidad, fe y creatividad desde 1976.

Entre la penumbra de la noche y la música filarmónica, cientos de personajes salidos del imaginario nicaragüense recorrieron las principales calles de Masaya, conocida en Nicaragua como la «cuna del folclore”.

Fantasmas, viudas, diablos y criaturas míticas se mezclaron con el público, que entre gritos y risas celebraron una de las tradiciones más singulares del país centroamericano.

Las figuras clásicas del folclore nicaragüense y regional, como La Llorona, El Padre sin cabeza, El Cadejo, o La Mocuana, tomaron vida una vez más gracias a las manos de artesanos locales, que elaboran cada año máscaras grotescas y vestuarios llenos de color y creatividad.

El desfile también incluyó elementos que evocan antiguos mitos: carretas tiradas por bueyes esqueléticos, velas y candiles que iluminan las sombras, y sonidos que rompen el silencio de la noche.

En los últimos años, los personajes tradicionales han compartido espacio con figuras del cine de terror, como el payaso de IT o La Monja, en una fusión entre lo moderno y lo ancestral.

El término Agüizote proviene del náhuatl y significa “espanto cerca del agua”, una definición que encierra el espíritu de esta celebración donde el miedo, la fe y la identidad cultural convergen.

Celebrado desde 1976 como parte de las festividades patronales en honor a San Jerónimo, el carnaval de Los Agüizotes es hoy una expresión viva del folclore nicaragüense y una cita imperdible para locales y visitantes que cada año llegan a Masaya, ubicada a 28 kilómetros al sur de Managua, para dejarse envolver por la magia y el misterio de sus leyendas.

El carnaval de Los Agüizotes es una cita con el miedo y la cultura popular que desde mediados del siglo XX transforma la medianoche del penúltimo viernes de octubre en una auténtica “noche de terror”. EFE

