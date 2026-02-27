Carney aterriza en la India para negociar un TLC y forjar nuevas alianzas globales

Nueva Delhi, 27 feb (EFE).- El primer ministro de Canadá, Mark Carney, aterrizó este jueves en la India para iniciar las negociaciones de un Tratado de Libre Comercio (TLC) en un intento por reducir la dependencia de Ottawa respecto a los Estados Unidos y forjar un nuevo orden comercial global.

Carney aterrizó este jueves en el aeropuerto internacional Chhatrapati Shivaji Maharaj de Bombay a las 15:15 hora local (09:45 GMT), informó el Ministerio de Exteriores de la India.

La visita del primer ministro se enmarca en una estrategia más amplia para estrechar vínculos con China, Oriente Medio y la India. Su objetivo es reducir la dependencia comercial de Canadá respecto a los Estados Unidos, una urgencia agudizada por la guerra arancelaria y las amenazas de anexión por parte del presidente estadounidense, Donald Trump.

Carney iniciará su agenda en Bombay, el corazón financiero del país, donde se reunirá durante dos días con empresarios locales y representantes de los fondos de pensiones canadienses (como el CPPIB o la CDPQ), entidades que han inyectado miles de millones de dólares en infraestructuras, energías renovables en la India, y que exigen garantías de estabilidad política para continuar operando.

El núcleo político de la visita tendrá lugar el lunes en Nueva Delhi, donde el mandatario canadiense se reunirá con el ministro de Exteriores, S. Jaishankar, y posteriormente con el primer ministro, Narendra Modi, con quien mantendrá un encuentro a nivel de delegaciones y clausurará el Foro de Directores Ejecutivos India-Canadá.

El objetivo de esta cumbre es desatascar el TLC para lograr que el comercio bilateral, situado en 30.800 millones de dólares en 2024, se duplique hasta alcanzar los 70.000 millones para el año 2030.

A su vez, este encuentro en la India entierra el hacha de guerra entre ambas naciones y certifica el cierre definitivo de la ruptura de 2023. Aquella crisis estalló cuando el entonces primer ministro, Justin Trudeau, paralizó las relaciones comerciales tras acusar a Nueva Delhi de orquestar el asesinato de un líder separatista sij en territorio canadiense, un conflicto que desembocó en una expulsión cruzada de decenas de diplomáticos.

La visita forma parte de una gira internacional en la que Carney viajará a la India, Australia y Japón del 27 de febrero al 8 de marzo de 2026, con el fin de generar nuevas oportunidades para los trabajadores y las empresas canadienses. EFE

