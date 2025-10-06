Carney viaja a Washington para reunirse con Trump y arrancar concesiones comerciales

Toronto (Canadá), 6 oct (EFE).- El primer ministro canadiense, Mark Carney, viaja este lunes a Washington para reunirse el martes con el presidente estadounidense, Donald Trump, e intentar arrancar concesiones comerciales ante los problemas que los aranceles están causando a la economía de Canadá.

El Gobierno canadiense ha catalogado la visita de Carney, su segunda a Washington desde que fue elegido primer ministro en abril, como un «viaje de trabajo» y altos funcionarios han filtrado a medios locales que no esperan que el encuentro con Trump produzca grandes cambios en los aranceles impuestos a Canadá.

Como mucho, Carney espera volver de Washington con algunas concesiones en los gravámenes del 50 % que el Gobierno estadounidense ha impuesto al acero de Canadá, lo que podría abrir la puerta a conseguir medidas similares para los aranceles de otros productos, como el aluminio o los automóviles.

Los aranceles de Trump están causando considerables problemas a la economía canadiense, que en el segundo trimestre se contrajo un 0,4 % debido a la fuerte caída de las exportaciones, y políticamente están afectando al Gobierno del Partido Liberal.

Carney sucedió en marzo a Justin Trudeau, del mismo partido, y prometió responder con dureza a los aranceles estadounidenses y a las amenazas a la soberanía canadiense por parte de Trump, quien ha defendido públicamente la anexión de Canadá a su país.

Inicialmente, el Gobierno canadiense impuso aranceles de represalia a Estados Unidos. Pero tras meses de negociaciones con Washington, el Gobierno canadiense se vio obligado en agosto a cancelar sus gravámenes sin obtener ninguna concesión a cambio.

El líder de la oposición, el conservador Pierre Poilievre, envió este lunes una carta a Carney en la que le acusa de no cumplir sus promesas electorales de obtener concesiones.

«Los aranceles de Estados Unidos a Canadá son ahora el doble de altos que cuando fue elegido diciendo que los eliminaría», señaló Poilievre, que añadió que «basta de perder. Ha llegado el momento de cumplir con las victorias prometidas».

Los analistas están de acuerdo con Poilievre en que Carney tiene que empezar a ofrecer resultados en las próximas semanas y no esperar a que las concesiones lleguen en 2026, cuando Estados Unidos, México y Canadá revisen el tratado de libre comercio T-MEC.

Una reciente encuesta de Nanos Research reveló que el Partido Liberal de Carney está perdiendo apoyo entre el electorado por la situación económica del país. Nik Nanos, el director de información de la firma, explicó que los canadienses están cada vez más impacientes con Carney ante la falta de resultados tangibles. EFE

