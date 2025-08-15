Casi 120 muertos en 24 horas en Pakistán por las lluvias monzónicas

The Swiss voice in the world since 1935

Casi 120 personas murieron en 24 horas en el norte de Pakistán por las lluvias monzónicas, según un nuevo balance difundido el viernes por las autoridades. 

Al menos 110 personas fallecieron en la provincia montañosa de Khyber-Pakhtunkhwa, en la frontera con Afganistán, indicó la autoridad local de gestión de catástrofes. Otras siete perdieron la vida en la región de Cachemira.

Este balance eleva a más de 400 el número de víctimas mortales en el país, entre ellos muchos niños, desde el inicio del monzón de verano a finales de junio.

