Casi 3.000 camiones agolpados para salir de Bielorrusia a Polonia debido a estricta aduana

Moscú, 6 oct (EFE).- La aduana polaca ha ralentizado los controles fronterizos, lo que ha provocado que en Bielorrusia se haya formado una cola de unos 2.810 camiones que esperan salir en dirección a la Unión Europea.

«Durante el fin de semana, la cola de camiones que entra en Polonia aumentó en 750 vehículos. La dirección polaca sigue siendo la más transitada para camiones. Hay 2.810 camiones en el paso fronterizo de Kukuriki – Kozlovichi», informó el Comité Estatal de Aduanas (CEA) de Bielorrusia.

La parte bielorrusa señala que la velocidad de paso se ha reducido al 32 % debido a la zona de control de Polonia.

También informan de que otros 415 turismos se acumulaban en el puesto de control de Terespol-Brest a las 10:00 hora de Moscú, con una velocidad de paso reducida al 38 %.

Mientras tanto, otros 1.200 camiones esperan para salir a través de Lituania, que también ha reducido el tránsito al 19 % de la velocidad normal.

Otros 750 camiones confían pasar a través de Letonia, cuya frontera funciona al 41 % de la velocidad habitual, informa la parte bielorrusa.

A mitad de septiembre Polonia ya cerró su frontera con Bielorrusia por motivos de seguridad en vísperas de los ejercicios militares bielorruso-rusos Západ-2025 y los drones caídos en territorio de la Unión Europea.

El 24 de septiembre la parte polaca reabrió el paso, pero el primer ministro Donald Tusk advirtió que la posibilidad de un nuevo cierre seguía en manos del gobierno.

«Si surge la necesidad, si aumenta la tensión o el comportamiento agresivo de nuestros vecinos, no dudaremos en tomar la decisión de cerrar los pasos de nuevo», recalcó Donald Tusk. EFE

