Casi un 60 % de jóvenes iberoamericanos se considera lector y 8,5 % no lee, según informe

3 minutos

Madrid, 23 ene (EFE).- El 57,9 % de los jóvenes iberoamericanos asegura que la lectura forma parte de su vida cotidiana, mientras que el 8,5 % se percibe como no lector, según una encuesta presentada este vienes por la Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura (OEI).

En vísperas del Día Internacional de la Educación, la OEI presentó el informe «Percepciones y prácticas de los adolescentes y jóvenes en Iberoamérica alrededor de la lectura, la escritura y la oralidad».

El estudio está basado en una encuesta con cerca de 3.000 niños, adolescentes y jóvenes de entre 10 y 22 años de países como Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, El Salvador, España, Guatemala, México, Nicaragua, Perú, Portugal, Puerto Rico, República Dominicana, Uruguay y Venezuela —tanto en zonas rurales como urbanas—.

La encuesta refleja que un 32,93% se identifica como «persona lectora» y el 25% se define como «lector habitual», lo que suma un 57,93% de jóvenes lectores. Por contra, un 33,54% dice ser «poco lector» y un 8,54% se percibe como «persona no lectora».

Asimismo, el estudio señala que el 48,99% de los jóvenes manifiesta que la lectura forma parte recurrente de su vida cotidiana y en el uso del tiempo libre, aunque rara vez como una actividad única; la suelen combinar con la vida social y familiar y con el uso de redes sociales e internet.

La lectura por edad y países

Entre los niños y niñas de 10 a 12 años, el 54,4% se identifica como no lector o poco lector, pero esta tendencia se revierte en el grupo de 14 a 16 años, donde el 59,2% se considera lector habitual y aumenta el número de jóvenes que se reconocen como lectores. A partir de los 17 años no se registran jóvenes que se identifiquen como no lectores.

En el grupo de lectores habituales destacan especialmente jóvenes de Argentina, Chile, Uruguay, España y Portugal.

En el perfil contrario predominan jóvenes de países como Bolivia, Colombia, Venezuela y Brasil, donde la lectura aparece menos vinculada al disfrute personal o al ocio, y sí a la escuela.

Según el informe, el principal obstáculo para consolidar el hábito lector es la falta de tiempo (43,55%), seguido de la dificultad para concentrarse (29,42%).

El estudio advierte, además, que el uso intensivo de internet y de las redes sociales (44%) figura entre los factores que más dificultan el desarrollo del hábito lector convencional.

A ello se suma la descarga ilegal de libros, a la que accede el 63,55% de los jóvenes encuestados, lo que plantea desafíos adicionales para el ecosistema del libro y la promoción de la lectura, según la OEI.

Con el informe, esta organización subraya la necesidad de fortalecer políticas públicas, estrategias educativas y acciones culturales que promuevan la lectura desde edades tempranas y reconoce los nuevos contextos digitales y otras transformaciones en los modos de leer en la región. EFE

ma/alf