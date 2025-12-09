Castro condena «injerencia del presidente de Estados Unidos» en las elecciones de Honduras

Tegucigalpa, 9 dic (EFE).- La presidenta de Honduras, Xiomara Castro, condenó este martes «la injerencia» del presidente de EE.UU., Donald Trump, en las elecciones generales del 30 de noviembre en el país centroamericano.

«Desde aquí, desde esta casa de la Justicia, condeno la injerencia del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, cuando amenazó al pueblo hondureño que si le daban el voto a una valiente y patriota candidata del partido Libre, Rixi Moncada, iban a tener consecuencias», subrayó Castro en un discurso de inauguración del poder judicial en el departamento de Olancho, al este del país. EFE

