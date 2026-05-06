Cataluña defiende mantener implicación de las regiones en la gestión de fondos europeos

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Bruselas, 6 may (EFE).- El conseller de Acción Exterior del Govern catalán, Jaume Duch, destacó este miércoles la necesidad de que regiones como Cataluña mantengan su implicación en el diseño y gestión de programas de fondos europeos, así como de tener más presencia en las instituciones europeas.

Duch defendió esta postura durante su intervención en una sesión del pleno del Comité de Regiones de la UE, en la que se adoptó una posición de las regiones europeas que defiende una política de cohesión con fondos específicos para el desarrollo rural, y que esta vaya más allá de políticas agrarias sectoriales.

La propuesta de la Comisión Europea de cara al próximo presupuesto de la UE para 2028-2034 pasa por centralizar programas como los fondos de cohesión o la Política Agraria común, con el objetivo de dar más margen a los Estados miembros a la hora de asignar estos fondos, algo a lo que las regiones europeas se oponen.

El conseller catalán señaló que «ya se han logrado algunos avances» a la hora de modificar la propuesta inicial del Ejecutivo comunitario para dar más protagonismo a las regiones en la gestión de esos fondos, aunque añadió que será necesario más trabajo por parte de las regiones europeas para que sus reivindicaciones se tengan en cuenta en el proceso legislativo para el futuro presupuesto de la UE.

Los presupuestos de la UE 2028 a 2034 «preocupan» a las regiones en primer lugar por su dotación, por el posible recorte de la asignación para la política de cohesión, dijo Duch en declaraciones a los medios.

«Pero también por la manera en que se podrían construir los programas y los proyectos europeos en los próximos años», dijo el conseller, quien añadió «que no debe romperse la relación directa que existe entre regiones o comunidades en nuestro caso, Cataluña y la Comisión Europea a la hora de diseñar los programas de la UE y a la hora de implementar estos programas.»

Esto también pasa «por tener más presencia en Bruselas y por tener más herramientas para realizar el trabajo aquí», añadió Duch, quien reclamó en concreto «dar más competencias» a las regiones y la posibilidad de «tener más espacios en los Consejos de Ministros de la UE», reuniones que, en algunas de sus formaciones repartidas por carteras, cuentan con representación de las Comunidades Autónomas.

Además de asistir al pleno del Comité de Regiones de la UE, Duch se reunió este miércoles con representantes de la Comisión Europea y presidió el acto institucional del Día de Europa (festividad que se celebrará el 8 de mayo) en la Delegación del Gobierno de Cataluña ante la UE en Bruselas. EFE

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