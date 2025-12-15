Centenar de personas marcha en Honduras contra «fraude» electoral que denuncia oficialismo

4 minutos

Tegucigalpa, 15 dic (EFE).- Un centenar de militantes del oficialista Partido Libertad y Refundación (Libre, izquierda) salió este lunes a las calles tras acatar el llamado del expresidente y líder de esa colectividad Manuel Zelaya, que en una asamblea el sábado pasado, acompañado de la candidata Rixi Moncada, dijo que su partido saldría a protestar contra el supuesto «fraude» que según ellos, hubo en las elecciones.

Los manifestantes comenzaron a protestar frente a las instalaciones del Instituto Nacional de Formación Profesional (Infop), un centro de apoyo logístico del Consejo Nacional Electoral (CNE) en el que se guarda todo el material de los comicios generales, cuyos resultados aún se desconocen por varios problemas, incluido el inicio de un escrutinio especial previsto desde el sábado pero que no ha podido comenzar.

Otro grupo, entre hombres y mujeres, algunos con su rostro cubierto con pañuelos, quemaban neumáticos y lanzaban piedras a unos 300 metros del Infop, sobre el Bulevar Fuerzas Armadas, que conecta con las salidas hacia el norte, sur y este del país.

Los cuatro carriles del bulevar seguían tomados hacia las 13:00 horas (19:00 GMT).

La candidata presidencial de Libre, Rixi Moncada, figura en el tercer puesto con el 19,29 % de los votos escruto el 99,80 % de las actas electorales, siendo el aspirante del conservador Partido Nacional, Nasry ‘Tito’ Asfura, el líder con el 40,54 %, seguido por el también conservador Salvador Nasralla, del Partido Liberal, con el 39,19 %.

A primeras horas de este lunes otro grupo en la capital quemó neumáticos en la salida hacia el norte de Honduras, pero la protesta fue disuelta, sin incidentes mayores, por la Policía Nacional.

Las protestas se producen mientras los hondureños esperan el inicio del recuento especial de al menos 2.792 actas electorales con inconsistencias tras las elecciones, cuyos resultados generales deberían ser presentados a más tardar el 30 de diciembre por el Consejo Nacional Electoral (CNE).

Este lunes, en un mensaje en redes sociales, Zelaya convocó a los «colectivos militantes (grupos de choque) y organismos de base» de Libre a que se movilicen a las calles y hacia el Infop de forma «pacífica» para «exigir al CNE que apruebe de inmediato la impugnación de las 19.167 actas presidenciales del TREP» (sistema de Transmisión de Resultados Electorales Preliminares).

La situación es «crítica», según consejera

Cossette López, una de los tres consejeros dijo en redes sociales que «la situación en el Centro Logístico Electoral (en el Infop) se presenta como crítica», debido a algunos incidentes violentos dentro y fuera de esa institución.

Agregó que el deber de los miembros de las juntas es «comportarse y hacer su trabajo conforme a ley, no a directrices partidarias. En lugar de integrar las juntas y avanzar con el escrutinio, traen consignas y violencia a la institución», afirmó.

También enfatizó que las fuerzas del orden «deben detener estos actos de sedición que están impidiendo avanzar con la instalación de estos organismos electorales y el escrutinio. Deben separar físicamente a los agresores que se encuentran irrespentando verbalmente y golpeando a otros. La situación está desbordada. Atrasaron más de un mes y una semana en julio, ahora también boicotean esta etapa».

«Hay que restablecer el orden, los militares y la Policía deben actuar, las cosas están sucediendo frente a sus ojos y paciencia. Pueblo hondureño: Sean testigos por ustedes mismos en el canal de Youtube que habilitamos. Sin falsedades, sin producción, en vivo y en directo», acotó. EFE

gr/gf/enb

(foto)(video)