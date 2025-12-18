Cerca del 21 % de los cubanos tiene problemas de abastecimiento de agua, según el Gobierno

2 minutos

La Habana, 18 dic (EFE).- Un promedio diario de dos millones de personas -un 20,8 % de la población total de Cuba (9,6 millones)- tiene algún tipo de afectación en el servicio de agua, según un informe presentado este jueves a la Asamblea Nacional del Poder Popular (ANPP, parlamento unicameral).

El primer ministro, Manuel Marrero, ha citado entre las medidas gubernamentales aplicadas para enfrentar el déficit del suministro de agua, la ejecución de más de un millón de kilómetros de conductoras y redes de abasto, la rehabilitación de 10 plantas potabilizadoras y el funcionamiento de 713 equipos de bombeo.

Además indica que este año se ha logrado conectar a 33.358 personas a las redes de alcantarillado y se han instalado 16.507 nuevas conexiones para la distribución del líquido.

En la anterior reunión del Parlamento insular, el pasado julio, se informó de que un millón de personas carecía de un acceso adecuado al agua, alrededor de un 10 % de la población, debido principalmente a los frecuentes apagones, las averías en los equipos de bombeo y redes hidráulicas, y una intensa sequía.

La rotura de equipos estaba afectando a unas 300.000 personas y la intensa sequía por falta de lluvias incidía negativamente en el abastecimiento, sobre todo en las provincias orientales, según explicó entonces el presidente del estatal Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos, Antonio Rodríguez.

Asimismo, las autoridades han reconocido también que inciden en el bombeo de agua la grave crisis energética y la inestabilidad del Sistema Electroenergético Nacional (SEN), con cortes del servicio eléctrico que superan las 20 horas diarias en amplias zonas de la isla.

Entre las provincias más afectadas, Marrero incluye La Habana, Pinar del Río y Artemisa (oeste), Villa Clara y Cienfuegos (centro), Santiago de Cuba y Granma (este).

Las deficiencias con el suministro de agua han sido motivo en los últimos meses de protestas ciudadanas registradas en barrios de La Habana y otras regiones de la isla. EFE

