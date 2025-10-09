Charly García y Sting lanzan la canción en colaboración ‘In the city’

2 minutos

Buenos Aires, 9 oct (EFE).- El ídolo del rock argentino Charly García y el exlíder del grupo británico The Police, Sting, lanzaron este jueves la colaboración musical ‘In the city’.

«Esta colaboración surgió de forma natural, cuando nos encontramos en los camarines antes de su show», contó el músico argentino en declaraciones recogidas por Sony Music, en referencia a la última visita de Sting a Buenos Aires, el pasado febrero.

La canción, una composición en inglés del músico argentino grabada a coro con Sting, ya está disponible en vinilo y podrá escucharse en plataformas digitales a partir de las 21:00 hora local (00:00 GMT).

El músico argentino se declaró «gran admirador» del sonido y la manera de componer de Sting: «Me emocionó escucharlo en mi canción”.

Por su parte, el ícono inglés afirmó que «es un honor cantar con Charly, así que fue fácil cantar con entusiasmo y desde el corazón. Fue divertido arreglar y combinar las armonías. Le sirvieron a la canción, pero también fueron un mensaje musical divertido para él».

Las guitarras están a cargo de Dominic Miller, músico argentino que integra la banda de Sting, y la percusión es de Diego López de Arcaute, baterista de Juana Molina.

La voz de García se grabó en Buenos Aires, mientras Sting y Miller grabaron en el estudio Permanent Waves de Miami. El tema fue masterizado por Ted Jensen en Sterling Sound, el mismo ingeniero que estuvo detrás de la mayoría de los discos de García como solista.

En 1988, Sting y García compartieron escenario en la gira Derechos Humanos Ya, de Amnistía Internacional.

García, autor de canciones históricas como ‘Demoliendo hoteles’, ‘Rezo por vos’ y ‘Nos siguen pegando abajo’, cuenta con decenas de álbumes de estudio a sus espaldas, entre ellos piezas fundamentales del rock latinoamericano como ‘Clics modernos’ (1983) y ‘Say No More’ (1996).

El mes pasado, el músico argentino fue reconocido con un doctorado honoris causa de la Universidad de Buenos Aires (UBA), institución que destacó que «Charly García fue una pieza clave del movimiento rockero argentino, latinoamericano e hispano». EFE

fpe/pd/rcf