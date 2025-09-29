The Swiss voice in the world since 1935
Democracia
Historias principales
Ver todas las historias de este tema
Swiss democracy
Newsletter
Ver todos los boletines

Charlyn Corral marca doblete y se mantiene como máxima goleadora en empate del Pachuca

Este contenido fue publicado en
2 minutos

Pachuca (México), 28 sep (EFE).- Charlyn Corral, Pichihi de la temporada 2017-2018 con el Levante español, marcó este domingo un doblete para mantenerse como la máxima goleadora del torneo Apertura 2025 de la liga femenina del fútbol mexicano y guió el empate del campeón Pachuca por 2-2 ante el Cruz Azul.

En un partido de la decimotercera jornada, Corral llegó a 16 dianas y ayudó a las Tuzas a subir al segundo lugar de la clasificación y llegar a 30 puntos, a dos del líder Tigres UANL.

La estadounidense Aerial Chavarín y la guatemalteca Ana Lucía Martínez marcaron por el Cruz Azul, décimo en la tabla con 18 unidades, fuera de los ocho mejores que aspiran a avanzar a los cuartos de final.

En el primer tiempo, las Azules atacaron y luego de que Chavarín le ganara un balón a su marcadora, de derecha convirtió el 0-1 al minuto 20.

Tras ello, el Pachuca empató al 30, luego de que la nigeriana Chinwendu Ihezuo, por izquierda, le cruzara un pase a Charlyn Corral, quien se barrió para poner el 1-1 en el marcador.

En la segunda parte, Corral aprovechó un penalti provocado por una mano de Valeria Miranda, para lograr el 2-1 al poste derecho de la guardameta Alejandría Godínez.

Sin embargo, cuando parecía un triunfo para las monarcas, en un contragolpe, la jamaiquina Deneisha Blackwood mandó un pase bombeado que Martínez, luego de burlar a una zaguera, transformó de zurda en el 2-2.

La decimotercera jornada continuará este lunes con las visitas del San Luis a las Pumas UNAM, del Toluca al Atlas, de las Rayadas del Monterrey al Necaxa y del Puebla al Santos Laguna.

Los encuentros finalizarán el martes con el duelo Mazatlán FC-Guadalajara.

Los partidos comenzaron el jueves pasado con el triunfo del Tijuana por 2-0 sobre el Querétaro.

El viernes, el América goleó por 4-0 al Juárez FC y el Tigres por 9-0 al León. EFE

rcg/laa

Los preferidos del público

Los más discutidos

Mostrar más

Debate
moderado por Benjamin von Wyl

¿Confía en la fortaleza democrática de su país?

Las democracias se enfrentan a desafíos internos y externos. ¿Cómo calificaría usted las instituciones de su país?

Únase al debate
4 Me gusta
36 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Katy Romy

¿Ofrece su país de residencia un documento digital de identidad?

¿En su país de residencia existe una herramienta digital de este tipo? ¿Le facilita la vida? ¿Le preocupa la seguridad de los datos o la privacidad?

Únase al debate
27 Me gusta
37 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Dominique Soguel

¿Qué enseñanzas nos dejan los últimos acontecimientos sobre los riesgos y beneficios de respetar los tratados nucleares?

¿Qué sentido tienen los acuerdos nucleares si violarlos parece dar mejores resultados?

Únase al debate
4 Me gusta
13 Comentarios
Ver la discusión
Otros debates

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR