The Swiss voice in the world since 1935
Democracia
Historias principales
Ver todas las historias de este tema
Swiss democracy
Newsletter
Ver todos los boletines

Chile asume presidencia del Consejo Permanente de la OEA hasta fines de 2025

Este contenido fue publicado en
2 minutos

Santiago de Chile, 1 oct (EFE).- Chile asumió este miércoles la presidencia del Consejo Permanente de la Organización de los Estados Americanos (OEA) -principal órgano de concertación política de la organización tras la Asamblea General-, función que ejercerá hasta el 31 de diciembre de 2025, informó la Cancillería del país sudamericano.

«En un contexto internacional caracterizado por crecientes desafíos al sistema multilateral y al orden internacional basado en reglas, así como por amenazas a la seguridad, la democracia y los derechos humanos en las Américas, nuestro país asume con responsabilidad y compromiso este rol de liderazgo», señaló el Gobierno a través de un comunicado.

Durante su presidencia, detalló la Cancillería, Chile «promoverá el diálogo abierto y constructivo orientador a generar consensos y a fortalecer el multilateralismo global».

«Para ello, se impulsarán debates en torno a tres prioridades fundamentales: gestión responsable de los recursos de la OEA, condición esencial para garantizar la sostenibilidad institucional y la eficacia de sus mandatos; defensa y promoción de la democracia y los derechos humanos y atención prioritaria a la crisis multidimensional en Haití», detalló.

A inicios de septiembre, el presidente chileno, Gabriel Boric, designó como representante del país ante la OEA a Tomás Pascual, Jefe de la División de Derechos Humanos de la Cancillería al momento de su designación.

La Organización de Estados Americanos (OEA) fue creada en 1948, cuando se suscribió la Carta de la OEA, que entró en vigencia en diciembre de 1951.

Chile, según detalla Cancillería en su página web, «participa y colabora activa y constructivamente en los diferentes órganos e instancias de la OEA, entre ellos la Asamblea General, el Consejo Permanente, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y las distintas Comisiones y Comités Temáticos de la organización». EFE

ssb/rf

Los preferidos del público

Los más discutidos

Mostrar más

Debate
moderado por Benjamin von Wyl

¿Confía en la fortaleza democrática de su país?

Las democracias se enfrentan a desafíos internos y externos. ¿Cómo calificaría usted las instituciones de su país?

Únase al debate
5 Me gusta
44 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Katy Romy

¿Ofrece su país de residencia un documento digital de identidad?

¿En su país de residencia existe una herramienta digital de este tipo? ¿Le facilita la vida? ¿Le preocupa la seguridad de los datos o la privacidad?

Únase al debate
27 Me gusta
38 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Dominique Soguel

¿Qué enseñanzas nos dejan los últimos acontecimientos sobre los riesgos y beneficios de respetar los tratados nucleares?

¿Qué sentido tienen los acuerdos nucleares si violarlos parece dar mejores resultados?

Únase al debate
4 Me gusta
13 Comentarios
Ver la discusión
Otros debates

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR