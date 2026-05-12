Chile mantiene alerta amarilla por brote de dengue en Isla de Pascua que suma 24 casos

2 minutos

Santiago de Chile, 12 may (EFE).- El Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (SENAPRED) del Gobierno de Chile informó este lunes de que mantendrá la alerta amarilla por un brote de dengue en Rapa Nui, también conocida como Isla de Pascua, que ya suma 24 casos confirmados.

En un comunicado emitido por la dirección regional de este servicio se informó que no hay casos graves ni hospitalizados por el brote.

Asimismo, desde el gobierno agregaron que se mantienen las labores de desinsectación de la zona en un perímetro de 200 metros asociado a los positivos en la isla.

En el comunicado recalcaron que la alerta amarilla se mantiene en las provincias de Los Andes, fronteriza con Argentina, e Isla de Pascua, que se encuentra vigente desde el 16 de abril de 2024 y a la que no se suprimirá hasta que las condiciones sanitarias así lo ameriten.

El virus del dengue no se transmite de persona a persona, sino que necesita que el mosquito Aedes aegypti porte la enfermedad de una persona contagiada a otra sana, provocando brotes cíclicos.

En particular, este brote ha ido escalando progresivamente desde el pasado 7 de marzo de 2026, donde se notificaron 7 casos confirmados de dengue, 6 locales y 1 importado.

El pasado 30 de abril la situación del brote ya se ubicaba en 20 casos confirmados, ninguno de ellos con complicaciones ni hospitalizaciones.

La isla de Rapa Nui vivió su primera gran epidemia de dengue en el año 2002, cuando se contagió cerca del 17 % de la población con un total de 636 casos confirmados.

El mosquito Aedes aegypti se encuentra como transmisor endémico desde el año 2000, lo que origina que ocasionalmente surjan brotes de la enfermedad, generalmente debido a la influencia de viajeros infectados a los que el insecto pica y contagia a la población local.

En Chile continental, el mosquito no se encuentra de manera endémica, siendo detectado por última vez el pasado 18 de febrero de 2026 en el Aeropuerto Internacional Arturo Merino Benítez de la capital, Santiago, y tomando como medidas el cierre del paso fronterizo con Argentina, es particular en su paso por Mendoza.

El dengue es una enfermedad viral que puede manifestarse como un cuadro leve hasta evolucionar a complicaciones graves e, incluso, mortales.

Además del dengue, el Aedes aegypti también contagia la fiebre amarilla y el chikunguña.

Hasta ahora, no existen casos de transmisión local de dengue, zika, chikungunya y fiebre amarilla en Chile continental. EFE

vc/jm/sbb