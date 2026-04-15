China afirma que «apoyará con firmeza» a Cuba ante la presión de EEUU

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China «apoyará con firmeza» a Cuba ante las continuas amenazas de Estados Unidos, declaró el miércoles el Ministerio de Relaciones Exteriores, pocos días después de que el presidente cubano Miguel Díaz-Canel hiciera un llamamiento al diálogo con Washington.

Cuba sufre una crisis energética desde enero, cuando las fuerzas estadounidenses capturaron al entonces presidente venezolano Nicolás Maduro y privaron a La Habana de su principal fuente de petróleo.

Díaz-Canel insistió la semana pasada en que no dimitiría ante la presión de Estados Unidos y pidió el diálogo.

La cancillería china reiteró el apoyo de Pekín a la isla cuando se le preguntó el miércoles por estos comentarios.

«China se opone firmemente a la diplomacia coercitiva y apoyará con firmeza a Cuba en la defensa de su soberanía nacional y en su oposición a la injerencia extranjera», declaró el portavoz Guo Jiakun en una rueda de prensa.

Pekín y La Habana son aliados desde hace mucho tiempo, y las autoridades chinas se han opuesto sistemáticamente al embargo comercial que Estados Unidos impone a la isla desde hace décadas.

Las tensiones se intensificaron en enero cuando el presidente estadounidense, Donald Trump, advirtió de que Cuba iba «a caer dentro de poco».

El mandatario republicano también afirmó que Cuba debía llegar a un acuerdo o afrontar las consecuencias.

Sin embargo, Estados Unidos permitió que a finales de marzo se descargara en Cuba un cargamento de crudo procedente de un petrolero ruso.

Rusia anunció este mes que enviaría un segundo buque con petróleo a Cuba.

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