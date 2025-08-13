China anuncia medidas contra dos bancos europeos en respuesta a sanciones de la UE

The Swiss voice in the world since 1935

Pekín, 13 ago (EFE).- China impondrá restricciones a dos entidades financieras de la Unión Europea (UE) en respuesta a las sanciones comunitarias adoptadas el mes pasado por la guerra de Ucrania y que afectaron, por primera vez, a dos pequeños bancos chinos cercanos a la frontera con Rusia, informó este miércoles el Ministerio de Comercio.

La medida, aprobada por el mecanismo nacional de coordinación para la contrarrespuesta a sanciones extranjeras, entrará en vigor de forma inmediata y se aplicará a las entidades UAB Urbo Bankas y AB Mano Bankas, ambas con sede en Lituania.

El Ministerio de Comercio explicó este miércoles en un comunicado que la decisión se produce tras la inclusión, el pasado 18 de julio, de dos instituciones financieras chinas en la lista de sanciones del decimoctavo paquete de medidas restrictivas adoptado por la UE en relación con el conflicto en Ucrania.

De acuerdo con la nota, Pekín considera que las sanciones comunitarias «violan gravemente» el derecho internacional y los principios básicos de las relaciones internacionales, y que «perjudican» los derechos e intereses legítimos de empresas chinas.

Las contramedidas incluyen la prohibición a organizaciones y particulares en territorio chino de realizar transacciones, cooperaciones u otras actividades relacionadas con los dos bancos europeos mencionados.

En julio, la UE aprobó un nuevo paquete de sanciones por la guerra en Ucrania que, entre otras disposiciones, incluyó por primera vez en su lista de medidas restrictivas a dos bancos chinos de pequeño tamaño: el Banco Rural Comercial de Suifenhe y el Banco Rural Comercial de Heihe, ambos situados en zonas cercanas a la frontera con Rusia.

Bruselas justificó entonces su decisión alegando que estas entidades habrían frustrado el propósito de las sanciones europeas contra Rusia.

Desde el inicio del conflicto en Ucrania, Pekín ha adoptado una postura ambigua, pidiendo diálogo entre las partes enfrentadas pero sin condenar expresamente la invasión rusa ni sumarse a las sanciones impuestas por Occidente, al tiempo que ha profundizado sus intercambios con Moscú. EFE

