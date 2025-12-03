China censura miles de mensajes «pesimistas» sobre mercado inmobiliario en redes sociales

3 minutos

Shanghái (China), 3 dic (EFE).- Las autoridades de la megalópolis oriental china de Shanghái han ordenado a varias redes sociales que eliminen hasta 40.000 mensajes «con información ilegal, irregular y dañina, incluyendo aquellos que dan predicciones pesimistas sobre el mercado inmobiliario», informa hoy la prensa local.

Según el portal de noticias Sina, varios organismos del Gobierno municipal de la considerada como capital económica del país asiático iniciaron «recientemente» una «campaña especial» con el objetivo de «regular la difusión de información inmobiliaria en línea», en un momento en el que la prolongada crisis del sector parece agravarse.

Así, las autoridades ordenaron a plataformas como Xiaohongshu y Bilibili -alternativas locales a Instagram y YouTube, censurados en el país- que «examinasen y retirasen» más de 40.000 mensajes.

La campaña también «se ha encargado de más de 70.000 cuentas y más de 1.200 perfiles de emisión en vivo (‘streaming’) que infringieron las regulaciones», apunta el artículo.

La noticia apuntaría a una mayor censura por parte de Pekín ante la coyuntura del mercado inmobiliario, que parece empeorar estas últimas semanas ante la crisis de deuda de la que fuese mayor promotora del país e imagen del apoyo oficial al sector, China Vanke, y los temores de los inversores a un posible efecto contagio a otras constructoras que habían evitado incurrir en impago hasta ahora.

Esta misma semana, Bloomberg aseguró que Pekín había ordenado a dos importantes plataformas privadas, CRIC y China Index Academy, que no divulgasen públicamente los últimos datos de ventas de las 100 principales promotoras del país, indicadores que generalmente publican antes de las cifras oficiales y los inversores toman como referencia del estado del sector.

A este respecto, la consultora Trivium recuerda hoy que no es la primera vez que el Gobierno obliga a dejar de publicar datos poco favorables, y considera que la decisión muestra que las autoridades «se están quedando sin palancas políticas viables y están gestionando ahora las percepciones en lugar de los fundamentos (económicos)».

«Restringir (la divulgación) de indicadores preliminares del sector inmobiliario aumenta el riesgo de escepticismo entre inversores y compradores de vivienda en un momento en el que ya escasea la confianza», apunta esa firma.

La posición financiera de muchas inmobiliarias chinas empeoró después de que, en agosto de 2020, Pekín anunciara restricciones al acceso a financiación bancaria a las promotoras que habían acumulado un alto nivel de deuda, entre las que destacaba Evergrande, con un pasivo de casi 330.000 millones de dólares.

Ante la coyuntura, el Gobierno ha anunciado diversas medidas de apoyo, con los bancos estatales abriendo asimismo líneas de crédito multimillonarias a diversas promotoras, priorizando la finalización de los proyectos vendidos sobre plano por sus implicaciones para la estabilidad social, ya que la vivienda es uno de los principales vehículos de inversión de las familias chinas.

No obstante, el mercado no está respondiendo: las ventas comerciales medidas por área de suelo se desplomaron un 24,3 % en 2022, otro 8,5 % en 2023 y un 12,9 % en 2024. EFE

vec/aa/rrt