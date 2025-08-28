China confirma viaje de su negociador comercial a Washington en plena tregua arancelaria

Pekín, 28 ago (EFE).- El Ministerio de Comercio de China confirmó este jueves que el viceministro y negociador internacional, Li Chenggang, viajará próximamente a Washington para reunirse con funcionarios estadounidenses, en medio de una tregua arancelaria que ambos países decidieron mantener por otros tres meses.

El portavoz ministerial, He Yinqian, indicó hoy en rueda de prensa que el objetivo es “hacer un buen uso del mecanismo de consultas económicas y comerciales bilaterales, resolver diferencias mediante el diálogo en pie de igualdad y salvaguardar conjuntamente un desarrollo sano y estable” de los lazos económicos.

La visita de Li se produce tras semanas de relativa calma en la disputa comercial entre las dos principales economías del mundo, después de que Washington y Pekín acordaran prolongar durante 90 días la suspensión de nuevos aranceles.

Sin embargo, persisten tensiones, en particular por las restricciones tecnológicas y por la amenaza este lunes del presidente estadounidense, Donald Trump, de imponer gravámenes del 200 % a productos chinos considerados estratégicos, como los imanes de tierras raras.

Li Chenggang, de 57 años, fue designado en abril negociador internacional con rango ministerial y viceministro de Comercio.

Según un analista citado por Bloomberg el pasado martes, el viaje de Li se centrará en comercio y aranceles por encima de otros asuntos de interés bilateral como las restricciones tecnológicas o la crisis del fentanilo, y servirá además para allanar el camino a una posible cumbre entre el presidente chino, Xi Jinping, y Trump.

Antes de partir hacia Estados Unidos, Li encabezó una delegación en Canadá entre el 24 y el 27 de agosto, donde copresidió junto al viceministro canadiense David Stewart la 28ª reunión del Comité Conjunto de Economía y Comercio.

Según la agencia oficial Xinhua, ambas partes mantuvieron “intercambios francos y constructivos” sobre el fortalecimiento de la cooperación y la resolución de preocupaciones mutuas. EFE

