China dice que «Ormuz marcará la agenda» de visita de Trump a Pekín si permanece cerrado

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Naciones Unidas, 1 may (EFE).- China afirmó este viernes que si el estrecho de Ormuz permanece cerrado será «un asunto central» en las conversaciones que mantendrán en Pekín el presidente estadounidense, Donald Trump, y su homólogo chino, Xi Jinping, a mediados de este mes.

«Si el estrecho de Ormuz sigue cerrado cuando el presidente Trump visite China, este tema estará inevitablemente en el centro de las conversaciones», señaló el embajador chino ante la ONU y presidente del Consejo de Seguridad para el mes de mayo, Fu Cong, en una rueda de prensa.

Fu subrayó que la situación en torno a Irán y el conflicto regional sigue siendo «extremadamente frágil» y que la «prioridad inmediata» debe ser «evitar una nueva escalada militar y consolidar el alto el fuego, porque cualquier paso en falso podría llevar a una nueva espiral de violencia». EFE

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