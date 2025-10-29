China e India celebran nueva ronda de conversaciones militares sobre frontera occidental

Pekín, 29 oct (EFE).- China y la India celebraron la vigesimotercera ronda de conversaciones a nivel de comandantes del cuerpo de Ejército en torno a su frontera occidental, donde ambas potencias mantienen una tensa disputa territorial, informó este miércoles el Ministerio de Defensa chino.

El encuentro, que tuvo lugar el pasado 25 de octubre en el paso de Moldo/Chushul, en el lado indio, sirvió para mantener “una comunicación activa y en profundidad” sobre la gestión y el control de la frontera, según el breve comunicado difundido por la cartera china.

Las delegaciones, añade la nota, acordaron “seguir tomando como guía el importante consenso alcanzado por los líderes de ambos países”, mantener el diálogo por vías militares y diplomáticas y “preservar conjuntamente la paz y la estabilidad” en las zonas fronterizas.

Pese al tono conciliador del comunicado, el texto no menciona avances concretos en la resolución de la disputa, que enfrenta a Pekín y Nueva Delhi por el control de varios sectores del Himalaya occidental, entre ellos la región de Ladakh.

Las conversaciones se producen en un contexto de progresivo deshielo entre los dos gigantes asiáticos tras el violento choque de 2020 en el valle de Galwan, que dejó al menos veinte soldados indios y cuatro chinos muertos.

Desde entonces, ambos países han celebrado sucesivas rondas de diálogo para rebajar la tensión y en los últimos meses han intensificado los contactos diplomáticos.

En agosto, la visita a Nueva Delhi del ministro de Exteriores chino, Wang Yi, culminó con acuerdos para reabrir el comercio fronterizo, reanudar vuelos directos y facilitar visados, en lo que ambos gobiernos describieron como un esfuerzo por normalizar gradualmente sus relaciones. EFE

