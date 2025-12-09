China ejecuta a un exbanquero por aceptar 156 millones de dólares en sobornos

China ejecutó el martes a un exejecutivo de una importante firma financiera controlada por el Estado tras condenarlo por corrupción, informó la prensa estatal.

Bai Tianhui, exgerente general de China Huarong International Holdings (CHIH), fue declarado culpable de haber aceptado más de 156 millones de dólares a cambio de un trato favorable en la adquisición y financiamiento de proyectos entre 2014 y 2018, según la televisión estatal CCTV.

CHIH es subsidiaria de China Huarong Asset Management, una firma de manejo de deudas incobrables.

Huarong ha sido blanco de la cruzada anticorrupción del presidente chino Xi Jinping, y su ex jefe Lai Xiaomin fue ejecutado en 2021 por recibir 253 millones de dólares en sobornos.

Las condenas a la pena capital por corrupción en China suelen emitirse con un aplazamiento de dos años y luego son conmutadas a prisión perpetua.

Bai apeló la condena, dictada en mayo de 2024 en la ciudad norteña de Tianjin, pero el máximo tribunal del país la ratificó en febrero pasado.

Bai «aceptó sobornos por un monto excepcionalmente alto, la circunstancias de sus crímenes fueron excepcionalmente graves, el impacto social fue especialmente atroz y los intereses del Estado y el pueblo sufrieron pérdidas excepcionalmente significativas», informó CCTV citando al máximo tribunal.

El ex banquero fue ejecutado el martes en Tianjin tras encontrarse con sus familiares, agregó la televisión, sin precisar cómo fue ejecutado.

China mantiene en secreto las cifras de pena de muerte, aunque Amnistía Internacional y otros grupos de derechos humanos afirman que miles de personas son ejecutadas cada año en el país.

