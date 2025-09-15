The Swiss voice in the world since 1935

China fija plazos de entre 30 minutos y 4 horas para reportar ciberincidentes

Este contenido fue publicado en
3 minutos

Pekín, 15 sep (EFE).- La Administración del Ciberespacio de China (CAC) anunció este lunes un nuevo reglamento que obliga a operadores de redes y servicios digitales a reportar incidentes de ciberseguridad en plazos que van de media hora a cuatro horas, según el nivel de gravedad y el tipo de entidad afectada.

La norma, titulada ‘Medidas para la gestión de reportes de incidentes de ciberseguridad’, entrará en vigor el 1 de noviembre.

La CAC definió como incidentes de ciberseguridad aquellos causados por ataques, fallos técnicos o errores humanos que provoquen daños a sistemas, datos o servicios con impacto nacional, social o económico.

El texto, de 14 artículos, establece que los operadores de infraestructuras críticas deberán notificar a las autoridades de protección y a la Policía en menos de una hora, y que estas, en casos “graves o especialmente graves”, deberán elevar la alerta a la CAC y al Ministerio de Seguridad Pública en un máximo de 30 minutos.

Los órganos centrales del Estado tendrán un plazo de dos horas y el resto de operadores de cuatro.

Los reportes deberán incluir información básica del sistema afectado, el tipo de incidente, los daños causados, medidas adoptadas y pistas para una posible investigación, como vectores de ataque o vulnerabilidades detectadas.

En ataques de ‘ransomware’ será obligatorio detallar la cantidad exigida como rescate.

La CAC habilitó seis canales para las notificaciones, una página web específica, correo electrónico, fax y cuentas oficiales en WeChat -semejante a Whatsapp, censurado en China-.

Los operadores estarán obligados también a presentar, en un plazo de 30 días tras la resolución del incidente, un informe de cierre con causas, daños, responsabilidades y medidas de corrección.

El reglamento contempla sanciones para quienes oculten, retrasen o falseen datos, con agravantes si ello genera “consecuencias graves”.

En cambio, si se aplican medidas razonables y se reporta a tiempo, las autoridades podrán reducir o incluso eximir de responsabilidad.

El anexo de la norma fija cuatro niveles de gravedad, que incluyen desde filtraciones de millones de datos personales hasta la manipulación de sitios web gubernamentales con difusión “a gran escala de información ilegal”.

Las autoridades insisten en que la medida se inspira en prácticas internacionales como las de Estados Unidos o la Unión Europea, aunque su alcance alimenta el debate sobre si constituye también un refuerzo del control estatal sobre el ciberespacio en un país donde Google, X o YouTube siguen bloqueados desde hace años. EFE

gbm/eav

Los preferidos del público

Los más discutidos

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Cómo ve usted el futuro de su continente?

En varias regiones del mundo se mantiene la esperanza de un futuro en constante crecimiento. Sin embargo, la realidad no siempre coincide con esa expectativa.

Únase al debate
35 Me gusta
26 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Aylin Elçi

¿Le gustaría saber si corre el riesgo de padecer una enfermedad? ¿Por qué sí o por qué no?

¿Cuánto tiempo antes le gustaría saber si es propenso a padecer una enfermedad? ¿Alguna vez ha tenido problemas con un diagnóstico? Cuéntenos su historia.

Únase al debate
1 Me gusta
2 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Ha notando algún cambio en su vida como consecuencia de las nuevas normas comerciales introducidas por EEUU?

¿Cómo cree que podría afectar a su vida la política arancelaria de EEUU?

Únase al debate
16 Me gusta
20 Comentarios
Ver la discusión
Otros debates

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR