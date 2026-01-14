China logra un superávit comercial récord en 2025 pese a los aranceles de EE. UU.

2 minutos

Pekín, 14 ene (EFE).- China cerró 2025 con un superávit comercial de 8,51 billones de yuanes (1,22 billones de dólares, 1,05 billones de euros), el mayor registrado hasta la fecha, pese al impacto de los aranceles estadounidenses y a un entorno internacional marcado por crecientes tensiones comerciales, según datos oficiales publicados este miércoles por la Administración General de Aduanas.

El saldo positivo fue resultado de exportaciones por 26,99 billones de yuanes (3,87 billones de dólares, 3,32 billones de euros) e importaciones por 18,48 billones (2,65 billones de dólares, 2,27 billones de euros), lo que supuso un incremento interanual del 20,5 %, en un ejercicio marcado por la guerra comercial con Estados Unidos.

Tras el impacto de la pandemia, el superávit comercial chino se ha ampliado de forma sostenida en los últimos años: 3,71 billones de yuanes (532.106 millones de dólares, 456.596 millones de euros) en 2020; 4,37 billones (626.766 millones de dólares, 537.823 millones de euros) en 2021; 5,86 billones (840.469 millones de dólares, 721.200 millones de euros) en 2022; 5,79 billones (830.429 millones de dólares, 712.585 millones de euros) en 2023 y 7,06 billones (1,01 billones de dólares, 868.886 millones de euros) en 2024, hasta alcanzar el máximo de 2025.

Como referencia previa a la crisis sanitaria causada por la covid-19, que prácticamente cerró las fronteras del país asiático, el superávit se situó en 2,92 billones de yuanes (418.800 millones de dólares, 359.369 millones de euros) en 2019, cuando el comercio exterior aún no estaba condicionado por las disrupciones asociadas a la pandemia, unos niveles que fueron ampliamente superados en los ejercicios posteriores.

En 2025, las exportaciones crecieron un 6,1 % interanual, mientras que las importaciones avanzaron un 0,5 %, una diferencia que volvió a ampliar la brecha entre ventas y compras al exterior.

Solo en diciembre, las exportaciones aumentaron un 5,2 % interanual y las importaciones un 4,4 %, con un superávit mensual de 808.770 millones de yuanes (115.998 millones de dólares, 99.537 millones de euros), según Aduanas.

Las cifras confirman el peso del sector exterior como uno de los principales apoyos de la economía china en un contexto de desaceleración de la demanda interna y de persistentes fricciones comerciales a nivel global. EFE

