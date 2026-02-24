China pide a sus ciudadanos que desconfíen de ofertas de asilo político en el extranjero

2 minutos

Pekín, 24 feb (EFE).- El Ministerio de Seguridad del Estado de China pidió este martes a sus ciudadanos que desconfíen de ofertas de asilo político en el extranjero, tras alertar de promesas de nacionalización rápida a cambio de participar en lo que describió como «actividades antichinas».

En un artículo publicado en su cuenta oficial en la red social WeChat, la cartera indicó que, en los últimos años, con el aumento de los desplazamientos al exterior por visitas familiares, estudios o turismo, grupos radicados fuera del país han utilizado la promesa de facilitar la adquisición de otra nacionalidad como «señuelo» para captar a ciudadanos chinos.

El comunicado expone el caso de un hombre de apellido Li que, durante un viaje para visitar a familiares, fue contactado por «el responsable de una organización antichina en el extranjero» que se presentó como un paisano suyo, sin que el texto especifique de qué agrupación se trataba.

Según el Ministerio, el individuo aseguró contar con «canales especiales» para agilizar la obtención de la nacionalidad de un país no especificado.

De acuerdo con la versión oficial, la supuesta vía para lograr ese objetivo consistía en integrarse en una organización radicada en el exterior, y participar en actos y declaraciones «que difamaban y atacaban» al Partido Comunista Chino (PCCh, gobernante) y al Gobierno, lo que sería posteriormente utilizado como base para solicitar asilo político.

Tras cumplir varias de las tareas encomendadas sin que se concretara la prometida nacionalización, Li comenzó a dudar de la veracidad de las promesas.

Según el Ministerio, el responsable de la organización utilizó entonces los documentos firmados y los videos grabados para presionarle y exigirle que continuara colaborando.

El comunicado indica que Li decidió cortar el contacto y, tras regresar a China, informó a las autoridades de seguridad nacional de lo ocurrido y «reflexionó profundamente sobre su mala conducta».

Las autoridades señalaron que «criticaron y educaron» a Li «conforme a la ley», sin dar más detalles al respecto.

El Ministerio informa periódicamente en su cuenta oficial en WeChat de casos de espionaje y ha pedido reiteradamente a la ciudadanía china que desconfíe de ofertas laborales o solicitudes de información sospechosas, especialmente provenientes de fuentes extranjeras, y que evite compartir datos confidenciales en Internet.

En 2023, la cartera pidió la movilización de toda la sociedad para «prevenir y combatir el espionaje». EFE

