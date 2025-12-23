China prueba el cohete Larga Marcha-12A sin lograr recuperar su primera etapa

2 minutos

Pekín, 23 dic (EFE).- China realizó este martes el primer vuelo de prueba del cohete Larga Marcha-12A, que despegó desde el área experimental de innovación aeroespacial de Dongfeng (noroeste) en una misión que medios estatales calificaron de «básicamente exitosa» pese a que no se logró recuperar la primera etapa del lanzador.

La agencia estatal Xinhua informó de que el lanzamiento tuvo lugar a las 10:00 hora local (02:00 GMT) desde el complejo situado en el entorno del campo de aterrizaje de Dongfeng, en el desierto de Gobi, y permitió que la segunda etapa del cohete alcanzara la órbita prevista.

A comienzos de este mes, se completó el vuelo inaugural del cohete reutilizable Zhuque-3 Yao-1, desarrollado por la empresa privada LandSpace, que también logró colocar su carga en órbita pero falló en la recuperación de la primera etapa por un problema de combustión durante la maniobra de aterrizaje.

China ha intensificado en los últimos años el desarrollo de su sector espacial comercial, con el objetivo de reducir costes, aumentar la frecuencia de lanzamientos y competir en un mercado global dominado hasta ahora por operadores estadounidenses y europeos.

En ese contexto, la reutilización parcial de cohetes se ha convertido en una prioridad tecnológica, tanto para el programa espacial oficial como para algunas empresas privadas chinas.

China ha invertido fuertemente en su programa espacial en los últimos años, logrando hitos como el alunizaje de la sonda Chang’e 4 en la cara oculta de la Luna, la llegada a Marte y la construcción de la estación espacial Tiangong, que operará durante unos diez años. EFE

aa/jacb/cc