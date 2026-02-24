China sanciona a 20 entidades japonesas por «reforzar la capacidad militar» nipona

2 minutos

Pekín, 24 feb (EFE).- El Ministerio de Comercio de China anunció este martes la inclusión de 20 entidades japonesas en su lista de control de exportaciones, entre ellas compañías aeroespaciales, navales y de defensa, por su presunta participación en actividades que «contribuyen a reforzar la capacidad militar de Japón».

Según el comunicado, publicado por la Oficina de Seguridad y Control del Ministerio, la decisión se adopta en virtud de la Ley de Control de Exportaciones y del reglamento sobre artículos de doble uso, con el objetivo de «proteger la seguridad y los intereses nacionales» y cumplir con obligaciones internacionales en materia de no proliferación.

Entre las entidades afectadas figuran filiales de Mitsubishi Heavy Industries, Kawasaki Heavy Industries y Japan Marine United, así como la Academia Nacional de Defensa de Japón y la Agencia Japonesa de Exploración Aeroespacial.

A partir de ahora, queda prohibido exportar artículos de doble uso a estas entidades, así como transferirles desde el extranjero productos de esa naturaleza procedentes de China, informó la cartera.

Las actividades en curso deberán cesar de inmediato, y solo en «circunstancias especiales» los exportadores podrán solicitar una autorización específica al Ministerio.

El anuncio se produce en un contexto de creciente tensión entre Pekín y Tokio, marcada por las declaraciones a finales de 2025 de la primera ministra japonesa, Sanae Takaichi, sobre una posible intervención de las Fuerzas de Autodefensa niponas en caso de conflicto en el estrecho de Taiwán, que China calificó de «extremadamente graves».

Las sanciones se anuncian después de las elecciones anticipadas japonesas de este mes, en las que el gobernante Partido Liberal Democrático (PLD) obtuvo una mayoría de dos tercios en la Cámara Baja del Parlamento, y por la revalidación de Takaichi como primera ministra nipona.

Pekín, que no ha descartado el uso de la fuerza para lograr la «reunificación» con Taiwán, ha respondido en los últimos meses con protestas diplomáticas formales ante Japón, advertencias públicas y medidas de presión económica frente a lo que considera injerencias en sus asuntos internos. EFE

aa/vec/sbb