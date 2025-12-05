China y Francia apoyan en comunicado conjunto la paz en Ucrania bajo principios de la ONU

3 minutos

Pekín, 5 dic (EFE).- Los gobiernos de China y Francia emitieron este viernes un comunicado conjunto en el que recalcan que ambos países apoyan los esfuerzos para un alto el fuego en Ucrania sobre la base del derecho internacional y los principios de la Carta de Naciones Unidas.

La declaración, en la que también se hace referencia al conflicto palestino-israelí, fue acordada dentro de la visita oficial que lleva a cabo al país asiático el presidente francés, Emmanuel Macron, quien se reunió en la víspera con su homólogo chino, Xi Jinping, en la ciudad de Chengdu.

«Sobre Ucrania, China y Francia apoyan todos los esfuerzos dirigidos a alcanzar el alto el fuego y restaurar la paz sobre la base de las leyes internacionales y los propósitos y principios de la Declaración de las Naciones Unidas», indica el texto, difundido hoy por medios estatales chinos.

La situación en Ucrania fue uno de los principales ejes de la reunión que mantuvieron este jueves Xi y Macron, en la que el líder francés instó a China a implicarse en pasos concretos hacia un alto el fuego en Ucrania y le pidió apoyar «al menos un cese temporal de las hostilidades bajo la forma de una moratoria sobre los ataques a infraestructuras críticas» en invierno.

Xi respondió que China «apoya todo esfuerzo en favor de la paz», confió en que se alcance un acuerdo «justo, duradero, vinculante y aceptado por todas las partes implicadas» y aseguró que Pekín «seguirá desempeñando un papel constructivo».

Sin embargo, el mandatario chino rechazó «toda acusación irresponsable y discriminatoria» sobre la postura china.

China evita desde el inicio de la invasión criticar abiertamente a Rusia, con la que ha profundizado sus intercambios en los últimos años, y hasta ahora ha hecho oídos sordos a las peticiones de Europa de que utilice su cercanía a Moscú para poner fin al conflicto.

Respecto a Palestina, los dos países reiteran en el comunicado que es necesario crear «condiciones favorables para la implementación efectiva de la ‘solución de los dos Estados'» como única forma de alcanzar una paz y seguridad justas y duraderas.

Sobre el acuerdo de alto el fuego alcanzado entre Israel y Hamás en octubre pasado, Francia y China «llaman a todas las partes a cumplir de inmediato con sus compromisos y a evitar cualquier acción que pueda socavar su implementación», además de condenar «todos los actos de violencia terrorista y ataques indiscriminados contra civiles».

Además, los dos jefes de Estado «reafirman la necesidad de proporcionar asistencia humanitaria a gran escala bajo la supervisión de Naciones Unidas» y de «asegurar que la ayuda sea entregada a lo largo de toda la Franja de Gaza de forma rápida, segura y sin obstáculos». EFE

lcl/jacb/cg