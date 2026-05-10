China y Tailandia celebrarán un ejercicio militar de contraterrorismo en suelo tailandés

1 minuto

Pekín, 10 may (EFE).- China y Tailandia celebrarán entre mediados y finales de mayo un ejercicio militar conjunto, denominado ‘Asalto-2026’, centrado en operaciones antiterroristas en zonas montañosas y selváticas, anunció un portavoz castrense del gigante asiático.

Durante estas maniobras, que se desarrollarán en territorio tailandés, ambas partes realizarán entrenamientos con «unidades mixtas» en áreas como rescate y atención médica en combate, operación de equipos no tripulados y ejercicios con munición real, afirmó este sábado el coronel Jiang Bin, portavoz del Ministerio de Defensa de China, en rueda de prensa.

Esta será la octava ocasión en que los ejércitos de ambos países llevan a cabo esta serie de entrenamientos conjuntos, cuyo objetivo es profundizar la «amistad» y la «cooperación bilateral», así como «mejorar la capacidad de acción conjunta antiterrorista», agregó el portavoz.

No se trata de las primeras maniobras militares conjuntas entre ambos países: en septiembre del año pasado, China y Tailandia realizaron el octavo ejercicio ‘Falcon Strike-2025’ en territorio tailandés, mientras que en marzo desarrollaron el simulacro naval ‘Blue Strike’ en aguas próximas a la provincia china de Cantón (sur).

Tailandia, que como otros países de la región trata de mantener un equilibrio diplomático entre Pekín y Washington, ha reforzado en los últimos años su cooperación militar con China a través de este tipo de maniobras bilaterales. EFE

pek-jacb/gpv