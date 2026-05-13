Chipre pide explotar las reservas de gas europeas para ser menos dependientes del exterior

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Viena, 13 may (EFE).- El ministro de Energía de Chipre, Michalis Damianos, defendió este martes en Nicosia la necesidad de que la Unión Europea (UE) refuerce el uso de sus propios recursos gasísticos ante la crisis energética surgida por la situación en Oriente Medio y la volatilidad de los mercados internacionales.

Damianos, anfitrión de una reunión informal de ministros de Energía de la UE en Nicosia, afirmó a su llegada al encuentro que Europa seguirá necesitando combustibles fósiles durante las próximas décadas y sostuvo que el gas natural es «más limpio que cualquier otra alternativa».

«Creo que debemos asegurarnos de que ya que tenemos esas reservas, tenemos que ser capaces de usarlas», declaró el ministro, quien mencionó las reservas existentes en países como Chipre, Grecia y otras regiones del mar Negro y el norte de Europa.

Esa meta, aseguró, es compatible con el objetivo comunitario de ir reduciendo el consumo de combustibles fósiles.

«Debemos asegurarnos de que la crisis energética y los riesgos para el transporte no socaven nuestra competitividad ni nuestra estabilidad económica», agregó el ministro en declaraciones transmitidas por el canal audiovisual de la Comisión Europea.

Los ministros europeos, entre ellos la ministra española para la Transición Ecológica, Sara Aagesen, se reúnen en la capital chipriota para debatir cómo reducir la dependencia energética de la UE en un contexto marcado por las tensiones en Oriente Medio y el encarecimiento del gas y el petróleo.

Damianos subrayó que la actual crisis demuestra la necesidad de reforzar la seguridad energética europea y recordó las dificultades tras la invasión rusa de Ucrania en 2022 y la actual volatilidad después del ataque militar de EEUU e Israel contra Irán.

El ministro reconoció que la explotación de reservas europeas de gas depende en parte de capacidades tecnológicas y empresariales estadounidenses, pero consideró prioritario garantizar el acceso a recursos propios.

Sobre la posibilidad de imponer impuestos extraordinarios a las compañías energéticas, Damianos indicó que existen conversaciones entre los Estados miembros, aunque insistió en que la respuesta a la crisis debe adoptarse «de forma conjunta» a escala europeo y no mediante decisiones aisladas.EFE

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