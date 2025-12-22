Choques entre fuerzas sirias y kurdos mientras se acusan mutuamente de violar la tregua

El Cairo, 22 dic (EFE).- La alianza armada liderada por los kurdos Fuerzas de Siria Democrática (FSD) y las fuerzas gubernamentales sirias protagonizaron este lunes fuertes enfrentamientos en la entrada de la ciudad de Alepo, que se saldaron con varios heridos, en medio de acusaciones mutuas de violación del alto el fuego.

En su versión, el Ministerio del Interior sirio afirmó que las FSD presentes en los barrios de mayoría kurda de Sheij Maqsoud y Ashrafie «traicionaron» a las Fuerzas de Seguridad Interna «tras su repentina retirada y la apertura de fuego» contra sus puestos de control, «pese a los acuerdos alcanzados».

Asimismo, detalló que el incidente «provocó heridas a un miembro de las fuerzas de seguridad y a otro del Ejército, además de varias heridas entre miembros de la Defensa Civil y civiles».

Por su parte, las fuerzas kurdosirias denunciaron en Telegram que el «ataque fue perpetrado por facciones afiliadas al Ministerio de Defensa contra un puesto de control en la rotonda de Sheij Maqsoud» y responsabilizó al Gobierno de Damasco.

«Este ataque es una clara continuación de la escalada desenfrenada que amenaza la seguridad de la ciudad y la vida de los civiles, y revela la incapacidad del Gobierno de Damasco para controlar a sus facciones afiliadas», añadieron.

En otra actualización, las fuerzas kurdosirias aseguraron que los ataques con «armamento pesado por parte de facciones afines al Gobierno, han causado heridas a cinco civiles, incluido una niña».

El Ministerio de Defensa respondió a las acusaciones de las FSD, tildando de falsos los «informes difundidos sobre un ataque de las fuerzas del Ejército contra las posiciones» de los kurdosirios, a quienes acusó de atacar por «sorpresa».

Los enfrentamientos siguen a estas horas, provocando el desplazamiento de vecinos de la zona, mientras el gobernador de Alepo, Azam al Gharib, recomendó que «eviten acercarse a las zonas de choques para prevenir cualquier peligro».

«Su seguridad es nuestra responsabilidad. Afirmamos que el Estado no tolerará ninguna amenaza a la seguridad de Alepo y disuadirá a cualquiera que la altere», añadió Al Gharib.

El incidente de hoy es otro más, pues suelen ser habituales los enfrentamientos entre ambos bandos en los barrios de mayoría kurda de Sheij Maqsoud y Ashrafieh de la ciudad noroccidental de Alepo.

El nuevo Gobierno y los kurdosirios firmaron el pasado marzo un acuerdo para buscar una solución a las autoproclamadas zonas autónomas del noreste de Siria tras el derrocamiento de Bachar al Asad, pero el proceso sufrió varios reveses y recientemente se volvieron a renovar los esfuerzos por negociar.

Este mismo lunes, los ministros de Exteriores de Turquía y Siria, Hakan Fidan y Asad al Shaibani, respectivamente, advirtieron de que no ven voluntad entre las fuerzas kurdosirias para integrarse en el Gobierno sirio, en declaraciones tras la visita de una delegación turca a Damasco. EFE

