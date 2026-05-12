Chubascos dispersos este martes en partes del territorio dominicano

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Santo Domingo, 12 may (EFE).- Un sistema de alta presión limitará este martes las precipitaciones en el territorio dominicano, aunque el viento del este/sureste transportará nubosidad ocasionalmente y generará chubascos dispersos durante la mañana en San Pedro de Macorís, San Cristóbal, Peravia, Barahona, Samaná, María Trinidad Sánchez y el Gran Santo Domingo.

Por la tarde se esperan cielos con nubes dispersas, si bien podrían ocurrir chubascos ampliamente aislados en las provincias de Monte Plata, Hato Mayor, Duarte, Sánchez Ramírez y San Juan.

Las temperaturas continuarán calurosas, por lo que el Indomet recomienda a toda la población ingerir suficientes líquidos, vestir ropa ligera, preferiblemente de colores claros, evitar la exposición prolongada al sol, sin la debida protección y permanecer en lugares frescos y ventilados. EFE

pma