Ciberataque extrae decenas de archivos confidenciales del Ministerio francés de Interior

París, 17 dic (EFE).- Un ciberataque al Ministerio del Interior de Francia extrajo decenas de archivos confidenciales de antecedentes penales y de personas buscadas, entre otros, informó este miércoles su máximo responsable, Laurent Núñez.

«Fuimos objeto de una intrusión maliciosa hace unos días» en el Ministerio del Interior, manifestó Núñez a la emisora Franceinfo, y señaló que se está llevando a cabo una investigación judicial para encontrar rápidamente al autor del ciberataque, que afectó a los servidores de correo electrónico de su departamento. «Este es un acto grave», subrayó. EFE

