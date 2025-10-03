The Swiss voice in the world since 1935
Democracia
Swiss democracy
CIDH emite medidas cautelares por salvadoreño desaparecido tras su deportación de EE.UU.

San Salvador, 3 oct (EFE).- La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) emitió medidas cautelares para la localización del salvadoreño Irvin Jeovanny Quintanilla García, quien se encuentra desaparecido desde marzo de 2025 tras su deportación de Estados Unidos, informó este viernes el organismo.

La CIDH emitió las medidas al considerar «que se encuentra en una situación de gravedad y urgencia de riesgo de daño irreparable a sus derechos en El Salvador».

«Según la solicitud, el beneficiario fue deportado el 15 de marzo de 2025 desde Estados Unidos hacia El Salvador y, a partir de esa fecha, se desconocería su paradero o destino», indicó la CIDH en un comunicado.

Añadió que, «a pesar de las denuncias interpuestas y las solicitudes para su búsqueda por sus familiares y representantes legales ante las autoridades estatales, a la fecha continuarían sin información sobre su ubicación y situación actual».

Precisó que el Estado salvadoreño informó que realizaron un «verificación en los registros en la Dirección General de Migración, la Fiscalía General de la República, la Dirección General de Centros Penales y la Policía Nacional Civil, sin que se haya encontrado ningún registro en el territorio salvadoreño».

«Asimismo, aludió a una investigación por la desaparición del beneficiario, en la cual la Fiscalía instruyó a la Policía Nacional Civil la realización de diligencias exhaustivas, incluyendo entrevistas a familiares, indagación en redes sociales y consultas con distintas instituciones», agregó.

La CIDH «observó con preocupación que, tras más de seis meses desde la desaparición del beneficiario, no se ha dado con su paradero ni se cuenta con información que permita el esclarecimiento de los hechos», por lo que «la Comisión estimó que el paso del tiempo puede dificultar la eventual ubicación de beneficiario y es susceptible de generar mayores afectaciones a sus derechos a la vida e integridad personal». EFE

