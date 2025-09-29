The Swiss voice in the world since 1935
Cielo mayormente soleado para este lunes en el territorio dominicano

Este contenido fue publicado en
1 minuto

Santo Domingo, 29 sep (EFE).- El Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet) pronosticó para este lunes un cielo mayormente soleado, aunque se esperan algunos chubascos aislados con posibles tronadas, especialmente a mediados de la tarde y primeras horas de la noche en La Altagracia, La Romana, La Vega, Santiago, Dajabón, San Pedro de Macorís, entre otras, producto de los efectos locales y el arrastre del viento.

Para mañana, agregó el Indomet, el país continuará bajo condiciones de buen tiempo, predominando un ambiente mayormente soleado, con ligeros incrementos nubosos en casi todo el país, por el escaso contenido de humedad.

No obstante, se generarán algunos chubascos locales con tronadas aisladas, debido a los efectos locales (calentamiento diurno y orográfico), más el arrastre del viento del sureste, dicha actividad se prevén en algunos sectores de La Vega, Santiago, Elías Piña, Peravia y San José de Ocoa, principalmente en horas de la tarde.

El organismo mantiene los niveles de alertas meteorológicos para Santiago y Dajabón ante el riesgo de inundaciones urbanas, crecidas de ríos, arroyos y cañadas, así como deslizamientos de tierra.

En otro orden, el Indomet informó de que vigila la evolución de la tormenta tropical Imelda, a pesar de que este sistema meteorológico está lejos del territorio dominicano. EFE

mf

