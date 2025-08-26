Cientos de detenidos en Indonesia tras protesta por un aumento salarial para los diputados

Yakarta, 26 ago (EFE).- Alrededor de 300 personas, incluidos 50 menores de edad, fueron detenidos en Indonesia por su participación este lunes en una protesta contra un aumento de los ingresos de los diputados, que ahora recibirán unos 14.000 dólares mensuales, según informaron este martes autoridades y medios locales.

La Policía capitalina confirmó la detención de 50 menores de edad en la manifestación, que se tornó violenta frente de la sede del Parlamento, donde miles de personas gritaron consignas pidiendo la disolución de la actual Cámara de Representantes, constituida en octubre de 2024 con 580 legisladores.

A través de Facebook, la Policía aseguró que los adolescentes fueron llevados a la comisaría para registrar su participación en alteraciones del orden público y posteriormente puestos en libertad, si bien pidió a los padres de los menores y a las escuelas «ser más activos en la supervisión» de esta población.

Las autoridades, que desplegaron 1.250 agentes para resguardar el orden, documentaron algunos casos de vandalismo contra infraestructura pública así como el ataque con piedras y palos por parte de los manifestantes a un vehículo que pasaba cerca del lugar de la protesta.

La Policía no ha confirmado el número total de detenidos, estimado por medios locales como el Jakarta Globe en más de 300 personas.

El medio indonesio Tempo publicó el lunes, citando fuentes vinculadas con los presupuestos públicos, que los ingresos de los diputados aumentarán un 33 % este año hasta llegar a un promedio de 230 millones de rupias mensuales, en un país en el que millones de personas devengan el 3 % de ese monto por un mes de trabajo.

Al respecto, el vicepresidente de la Cámara, Sufmi Dasco Ahmad, explicó hoy -según declaraciones compartidas en su perfil de Instagram- que los legisladores dejarán de recibir el pago adicional por concepto de gastos de vivienda (unos 3.100 dólares mensuales) en octubre de este año.

El diputado no hizo comentarios sobre el aumento general de los ingresos, un tema que -según reseña la agencia estatal Antara- ha generado numerosas críticas de los ciudadanos en las redes sociales. EFE

