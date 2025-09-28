Cierran los colegios electorales en parlamentarias de Moldavia y arranca recuento de votos

2 minutos

Moscú, 28 sep (EFE).- Los colegios electorales en los comicios legislativos moldavos cerraron este domingo a las 21.00 hora local (18.00 GMT) en el territorio nacional, donde comenzó el recuento de los sufragios a falta del cierre de todas puntos de votación en el extranjero.

Unos minutos antes del cierre de los colegios habían ejercido su derecho a voto más del 51,82 % de los electores censados, es decir más de 1,5 millones de moldavos.

Como ya ocurriese en las presidenciales del año pasado y el referéndum europeísta, una alta participación demostró también la comunidad moldava en el extranjero, donde ejercieron su derecho al voto más de 260.000 moldavos.

La principal incógnita de estas elecciones es si el gobernante Partido Acción y Solidaridad (PAS) podrá mantenerse en el poder para continuar el acercamiento a la Unión Europea.

Su principal rival, el opositor Bloque Electoral Patriótico, se declara defensor del fortalecimiento de las relaciones con Rusia.

La mayoría de analistas apuntan a la posibilidad de que ninguna de estas fuerzas alcance la mayoría absoluta y sean necesarias las alianzas con partidos minoritarios o diputados independientes para asegurar el Gobierno.

Se espera que los primeros resultados oficiales se conozcan esta misma noche, aunque los votantes pueden tardar aún en conocer al ganador si la contienda es muy apretada.

Las encuestas revelan que PAS, que promueve el ingreso del país en la Unión Europea para el 2030, recibiría entre 28 y el 33 % de los votos, mientras el Bloque Electoral Patriótico, obtendría entre el 14 y el 33 % de los apoyos.EFE

