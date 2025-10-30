Cinco nuevos detenidos en Francia por el robo en el Louvre

La policía francesa detuvo la noche del miércoles a otros cinco sospechosos relacionados con el robo en el museo del Louvre, entre ellos uno que podría haber formado parte del comando asaltante, indicó este jueves la fiscal de París, Laure Beccuau.

«Uno de ellos figuraba efectivamente como uno de los objetivos de los investigadores; lo teníamos en la mirilla», dijo la fiscal en la radio RTL, añadiendo que las joyas sustraídas, de un valor de unos 88 millones de euros (más de cien millones de dólares), aún no fueron encontradas.

La misma noche del miércoles, otros dos sospechosos detenidos el sábado por el robo ocurrido el 19 de octubre, de 34 y 39 años, fueron inculpados y encarcelados.

Ambos habrían sido integrantes del comando que entró por una ventana del célebre museo parisino y «reconocieron parcialmente los hechos», dijo la fiscal.

Respecto a los cinco últimos detenidos, explicó que se hallaron «restos de ADN» que vinculan a uno de ellos con el robo, y sugirió que el individuo podría ser uno de los cuatro que conformaban el comando asaltante.

«En cuanto a las demás personas detenidas, se trata de personas que pueden eventualmente informarnos sobre el desarrollo de los hechos», añadió Beccuau, que no quiso dar detalles sobre el perfil de estos últimos.

Estas cinco detenciones más recientes se produjeron en distintos puntos de París y su periferia.

Los «allanamientos efectuados durante la tarde y la noche no nos han permitido encontrar el botín del robo», destacó la fiscal.

El comando de cuatro hombres hurtó en cuestión de pocos minutos ocho joyas de la corona francesa.

Los ladrones accedieron la mañana del 19 de octubre al museo parisino mediante un montacargas instalado en la vía pública, forzaron con una sierra de disco las vitrinas que contenían las joyas y escaparon en dos motocicleta conducidas por sus cómplices.

Entre las piezas que se llevaron destacan una diadema de perlas que perteneció a la emperatriz Eugenia y un conjunto de collar y pendientes de zafiros de la reina María Amelia.

Durante su huida, dejaron caer una corona que perteneció a la emperatriz Eugenia, esposa de Napoleón III, la cual resultó dañada. Su restauración será «delicada», advirtió Beccuau el miércoles.

«Estas joyas son, evidentemente, invendibles. Cabe recordar que (…) cualquier persona que las compre se haría culpable, a su vez, de encubrimiento de este delito», dijo también la fiscal el miércoles, antes de lanzar un llamado: «Aún hay tiempo para devolverlas».

