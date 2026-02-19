Circulación anticiclónica mantendrá ambiente de cálido a caluroso en mayor parte de México

Ciudad de México, 18 feb (EFE).- Una circulación anticiclónica en niveles medios de la atmósfera, mantendrá un ambiente de cálido a caluroso en la mayor parte de México, informó este miércoles el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) .

Además, señaló que prevalecerá la onda de calor en regiones de San Luis Potosí (centro), Querétaro (centro), Hidalgo (centro y suroeste), Tlaxcala (centro), Jalisco (centro), Michoacán (suroeste) y Oaxaca (centro y oriente).

En un comunicado el SMN avisó que se pronostican temperaturas máximas de 35 a 40 grados Celsius en regiones de los estados de Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Aguascalientes, Zacatecas, Durango, Sinaloa, Nayarit, Jalisco y Colima.

Además de Michoacán, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Veracruz, Puebla (norte y suroeste), Morelos, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo, y de 30 a 35 grados en zonas del Estado de México (suroeste).

Por regiones, el organismo dijo que se pronostica «ambiente cálido y sin lluvia en la Ciudad de México y Estado de México, centro del país, debido a la circulación anticiclónica en niveles medios de la atmósfera la cual origina ambiente cálido a templado y sin lluvia en el Valle de México.

Por otra parte, el frente frío número 36, que se desplazará sobre el norte del territorio mexicano, generará rachas de viento de 70 a 90 km/h en Baja California, Sonora, Chihuahua y Durango, y de 40 a 60 km/h en Baja California Sur, Coahuila y Nuevo León.

Además de intervalos de chubascos (de 5 a 25 mm) en zonas de Baja California y lluvias aisladas en Sonora, además de la posible caída de nieve o aguanieve en sierras de esta entidad.

También se pronostican rachas de viento de 60 a 80 km/h en el istmo de Tehuantepec (Oaxaca y Chiapas) y Veracruz (sur); de 40 a 60 km/h en Tamaulipas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo, y de 30 a 50. EFE

