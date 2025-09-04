Ciudadanos de Brasil y EEUU entre las víctimas de un helicóptero siniestrado en Indonesia

Senggigi (Indonesia), 4 sep (EFE).- Tres hombres procedentes de Brasil, Estados Unidos e India además de cinco indonesios viajaban en el helicóptero comercial que desapareció el lunes en la isla de Borneo, donde este jueves rescatistas buscan a las víctimas de este accidente entre el fuselaje de la aeronave, reducido por un incendio.

Basarnas, la agencia de rescates de Indonesia, explicó en un comunicado que el helicóptero -perteneciente a la aerolínea Eastindo Air- fue localizado la tarde del miércoles en una zona boscosa de Borneo, donde encontraron un cuerpo sin vida -aún sin identificar- mientras se mantiene la búsqueda del resto de personas.

«Según las observaciones, aún hay otras víctimas dentro del helicóptero, que se incendió, por lo que fue necesario desmantelarlo para confirmar la identidad de todas las víctimas que se encontraban en el interior», dice el escrito.

La operación, en la que participan miembros de las Fuerzas Armadas, «continuará hasta que todas las víctimas sean evacuadas», añadió Basarnas, que prevé presentar este jueves nuevos reportes sobre el incidente, registrado a unos 1.400 kilómetros al sureste de Yakarta.

El jefe de la agencia de rescate en Banjarmasin -capital de Borneo Meridional-, Sudayana, confirmó ante periodistas que tres ciudadanos de Brasil, Estados Unidos e India viajaban en este helicóptero, que perdió comunicación ocho minutos después de despegar.

Las autoridades explicaron el lunes que se trata de un BK 117-D3 que partió del aeropuerto de Kotabaru y que debía llegar a la base de Palangaraya 90 minutos más tarde.

En el helicóptero -perteneciente a una compañía de chárter que ofrece servicios de transporte aéreo, evacuación médica, inspección aérea y lucha contra incendios- cayó en Borneo, la tercera isla más grande del mundo, que cuenta con nutridas selvas tropicales y cuyo territorio es compartido por Malasia, Indonesia y Brunéi. EFE

