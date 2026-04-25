CNE otorga 90 días para reunir firmas de iniciativa de autocultivo de cannabis en Ecuador

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Quito, 25 abr (EFE).- El Consejo Nacional Electoral (CNE) de Ecuador otorgó este sábado noventa días para que los impulsores de la iniciativa que -entre otros- busca que se permita el autocultivo de cannabis, reúnan las firmas requeridas para avanzar en el proceso.

De acuerdo al pleno del CNE, el proyecto de Ley Orgánica para la Regulación Integral del Uso Responsable de Cannabis en Ecuador no cumplió con el requisito de respaldo ciudadano necesario para su trámite pues logró 11.134 firmas de las 34.136 necesarias, correspondientes al 0,25 % del registro electoral.

Por ello, los cinco consejeros otorgaron 90 días a los proponentes, a partir de la notificación, para que, si consideran oportuno, completen las firmas requeridas.

El proyecto normativo proviene de una iniciativa popular ciudadana impulsada por la Red de Acción Cannábica y respaldada por diversas organizaciones sociales, fundaciones y activistas, recordó el portal Primicias.

Los proponentes plantearon este mecanismo de democracia directa argumentando que una legalización controlada supuestamente reducirá los índices de criminalidad asociados al narcotráfico, afectará las ganancias del crimen organizado y permitirá un control estatal sobre la calidad del producto para evitar la distribución de sustancias adulteradas que perjudican la salud, anotó.

Entre otras cosas, la propuesta normativa busca regular tanto el uso medicinal como el uso adulto del cannabis para personas mayores de 18 años, excluyendo a la planta y sus derivados de la lista de sustancias sujetas a fiscalización.

El texto -recordó- plantea que el autocultivo no sea penalizado, permitiendo que un adulto cultive hasta 30 plantas en propiedad privada exclusivamente para fines no comerciales.

Para el uso medicinal, se establece la necesidad de una prescripción médica y un registro nacional de pacientes.

Asimismo, el documento sugiere la creación del Instituto Nacional de Regulación del Cannabis como entidad encargada de supervisar toda la cadena productiva, desde la siembra hasta la comercialización, autorizando además la existencia de clubes, tiendas y dispensarios médicos.

Para que esta iniciativa popular normativa entre en vigencia, primero, debe alcanzar el número de firmas equivalente al 0,25% del padrón electoral.

Una vez que el CNE verifique y valide estas rúbricas, debe notificar a la Asamblea Nacional (Parlamento) para que inicie el trámite correspondiente.

El órgano legislativo tiene un plazo de 180 días para debatir la propuesta con la participación de sus promotores. EFE

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